Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге

Создание диетического первого блюда начинается с правильной подготовки мясной основы и отказа от традиционной пассеровки. Диетолог Ольга Ромашина рекомендует тщательно зачищать мясо от видимого жира и удалять кожу с птицы ещё до термической обработки. Использование "второго бульона", когда первая вода после десятиминутного кипения сливается, позволяет существенно снизить калорийность и избавить блюдо от избыточных экстрактивных веществ.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under Free for commercial use Курица в кастрюле с бульоном

Для сохранения прозрачности и эстетичного вида обеда важно соблюдать температурный режим: варка на медленном огне препятствует эмульгированию жира с водой. Вместо обжаривания овощей в масле, которое часто провоцирует ошибки при подготовке зажарки, лучше закладывать коренья в кастрюлю сырыми или слегка подсушивать их на сухой сковороде.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, излишки жира с готового горячего блюда легко удаляются обычным бумажным полотенцем при соприкосновении с поверхностью.

"Готовьте на втором бульоне. После того как мясо прокипит пять-десять минут, слейте воду и залейте чистую. Это самый эффективный метод. Откажитесь от обжаривания овощей на масле", — посоветовала Ромашина.

Диетолог отметила, что морковь и лук отдают свой аромат и без лишних калорий, если избегать жирной пассеровки.

"При варке постных вариантов важно помнить, что жир также является проводником вкуса, поэтому при его удалении стоит усилить букет за счёт специй и свежих трав", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Елена Назарова.

Если время позволяет, приготовленное блюдо стоит отправить в холод, так как застывший слой липидов на поверхности проще всего снять ложкой. Такой подход делает еду не только более легкой, но и помогает достичь идеальной текстуры, сравнимой с тем, как готовится прозрачный суп с фрикадельками.

Ответы на популярные вопросы о жирности супа

Помогает ли сливание первого бульона снизить калорийность?

Да, это один из самых действенных способов избавиться от лишнего животного жира и пуринов, которые выходят в воду в первые 10 минут варки.

Можно ли сделать вкусную зажарку без подсолнечного масла?

Овощи можно карамелизовать на сухой сковороде с антипригарным покрытием или слегка припустить в небольшом количестве самого бульона.

Как убрать лишнее масло, если суп уже сварен?

Самый быстрый способ — промокнуть поверхность супа бумажной салфеткой или охладить его в холодильнике, чтобы затем снять застывший жир ложкой.

Портит ли варка на сильном огне состав блюда?

Интенсивное кипение приводит к смешиванию жира с бульоном, что делает его мутным и визуально менее аппетитным, хотя на общую калорийность это не влияет.

