Эксперт Русакова объяснила, как замороженные заготовки для выпечки улучшают рацион

Еда

Замороженные заготовки для выпечки при соблюдении стандартов качества могут стать основой для здорового рациона. Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что польза таких изделий определяется исходным составом ингредиентов и строгим следованием производственному циклу.

Хлеб
Фото: https://unsplash.com by Jasmin Schreiber is licensed under Free
Хлеб

На фоне растущего потребительского спроса этот сегмент рынка демонстрирует динамичное развитие, предлагая альтернативу традиционным методам хлебопечения. Специалисты подчеркивают, что низкие температуры не влияют на биологическую ценность продукта негативно.

По словам Русаковой, на которую ссылается NewsInfo, метод шоковой заморозки позволяет практически полностью сохранить микронутриенты, включая витамины группы B и PP. Даже при хранении в течение месяца концентрация полезных веществ остается стабильной, что делает такой продукт сопоставимым по свойствам с классической выпечкой, если вы знаете, как правильно выбирать хлеб в магазине.

Охлаждение теста до экстремальных значений влечет за собой денатурацию белков, благодаря чему готовое изделие легче расщепляется пищеварительными ферментами. Употребление такой продукции способствует более плавному изменению показателей гликемии, что важно для людей с метаболическими нарушениями.

"Уровень глюкозы в крови после потребления такого хлеба ниже, чем после свежего, это полезно для контроля сахара, в том числе при сахарном диабете второго типа. Низкие температуры денатурируют белки, делая их более восприимчивыми к пищеварительным ферментам, такой хлеб, как правило, лучше усваивается", — пояснила Русакова.

Кроме того, данная технология минимизирует использование искусственных консервантов и не нарушает технологические различия между разными сортами изделий.

"Шоковая заморозка — это своего рода "кнопка паузы" для микробиологических процессов, помогающая сохранить структуру теста без химии, однако конечный результат всегда зависит от того, насколько пекарь прогрел печь перед финальным этапом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о замороженном хлебе

Сохраняются ли витамины в тесте после заморозки?

Да, благодаря применению шоковой технологии все ключевые нутриенты, такие как витамины группы B и витамин PP, сохраняются в полном объеме до 30 суток.

Влияет ли заморозка на вкус и внешний вид батона?

При соблюдении правильной технологии термической обработки отличить визуально или по вкусовым качествам хлеб из замороженного сырья от обычного невозможно.

Почему такой хлеб считается более диетическим?

В процессе воздействия низких температур белки становятся более доступными для усвоения, а уровень сахара в крови после еды растет медленнее, чем при употреблении теплого свежего мякиша.

Используются ли в таком продукте лишние консерванты?

Напротив, хранение при отрицательных температурах является естественным способом консервации, что позволяет производителям отказаться от многих химических добавок.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
