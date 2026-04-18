Еда

Хрустящий батат фри становится изысканной альтернативой привычному картофелю, привлекая гурманов уникальным сочетанием карамельной сладости и пикантных добавок. Яркий оранжевый корнеплод идеально гармонирует с солеными акцентами, превращаясь в статусную закуску, которая органично смотрится как в сопровождении пенного, так и рядом с бокалом сухого игристого. Чтобы добиться безупречной текстуры, важно выбирать плоды с насыщенным желтым оттенком — они обладают более выраженным вкусом, при этом размер картофеля не критичен для качества итогового блюда.

Батат фри
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Батат фри

Технология приготовления начинается с тщательного мытья плода, который можно не очищать от кожицы, и нарезки брусочками сечением примерно 6 на 6 мм. Подготовленную соломку необходимо бланшировать в кипящей воде ровно одну минуту, после чего обсушить на полотенцах и подвергнуть заморозке, что позволяет эффективно разрушить крахмалистую структуру.

"При термической обработке батата важно не пересушить его во фритюре, сохраняя нежную сердцевину под хрустящим слоем", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru домашний повар Елена Назарова.

Финальный этап требует обжарки замороженных ломтиков в раскаленном масле в течение двух минут без предварительной разморозки. После удаления излишков жира закуску следует посыпать солью и дополнить тертым пармезаном или каплей трюфельного масла, создавая глубокий гастрономический профиль. В качестве альтернативы классическим специям отлично подойдет аргентинский соус чимичурри, свежесть которого из трав и чеснока идеально выравнивает природную сахаристость овоща. Как отмечает aif.ru со ссылкой на бренд-шефа Евгения Осокина, именно этот этап гарантирует аппетитную корочку даже в домашних условиях.

Ответы на популярные вопросы о батате фри

Нужно ли чистить батат перед жаркой?

Очистка необязательна: кожица батата тонкая и после обжарки становится приятно хрустящей, достаточно лишь тщательно промыть клубень щеткой.

Зачем варить и замораживать батат перед фритюром?

Кратковременная варка и последующая заморозка помогают вывести лишний крахмал и изменить структуру волокон, что обеспечивает идеальный хруст снаружи и мягкость внутри.

Какие специи лучше всего сочетаются со сладким картофелем?

Помимо соли, батат отлично дополняют паприка, чесночный порошок, розмарин, а также благородные сыры вроде пекорино или пармезана.

Сколько времени нужно жарить батат во фритюре?

Для хорошо разогретого масла достаточно 2 минут, при этом важно закладывать ломтики в замороженном виде для достижения нужной текстуры.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
