Гастрономический символ города: в Петербурге открыли десятки точек с корюшкой

Еда

В Санкт-Петербурге официально стартовал долгожданный сезон весенней корюшки, который традиционно совпал с открытием городской навигации 15 апреля. Теперь специфический аромат огурца, ставший гастрономическим символом города, можно встретить не только в крупных торговых сетях, но и в многочисленных специализированных палатках. Городские власти выделили десятки площадок для легальной торговли, чтобы обеспечить жителей свежим уловом непосредственно в жилых кварталах.

Запечённая корюшка
Запечённая корюшка

Согласно информации, которую предоставило издание rosbalt.ru, официальная кампания по реализации рыбы продлится до конца весны, 31 мая. Комитет имущественных отношений подтвердил наличие действующих договоров с предпринимателями в 14 районах мегаполиса. Наибольшее количество легальных объектов сосредоточено во Фрунзенском районе (11 точек) и Красносельском (10 адресов), охватывая ключевые магистрали, такие как улица Маршала Захарова и Будапештская.

Для удобства горожан торговля организована на Васильевском острове, в Выборгском районе вдоль одноименного шоссе, а также в Калининском и Кировском районах на проспектах Культуры и Ленинском. В центральной части Северной столицы за свежим деликатесом можно отправиться на Владимирскую площадь или Воскресенскую набережную. Учитывая, что такая рыба часто подается в жареном виде, она может стать отличным дополнением к домашнему меню, где уже присутствуют пышные оладьи или сытные гарниры из овощей.

"Корюшка — это не просто продукт, это часть культурного кода Петербурга, требующая максимально бережного отношения к свежести. Важно понимать, что при цене от 300 до 1890 рублей за килограмм покупатель вправе требовать идеальное состояние рыбы, которую лучше всего готовить в день вылова", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ранее эксперты зафиксировали значительный разброс цен на "серебро" Балтики: стоимость зависит от размера и места вылова рыбы. Пока одни выбирают классическую жарку, профессиональные кулинары напоминают, что деликатес прекрасно сочетается с соусами, для которых иногда используют сметный крем в несладких вариациях или авторские маринады. Всего в текущем сезоне Смольный планирует задействовать до 50 официальных локаций по всему городу.

Ответы на популярные вопросы о сезоне корюшки

Когда официально начинается и заканчивается сезон корюшки?

В 2026 году сезон официальных продаж стартовал 15 апреля и продлится до 31 мая включительно.

Где можно найти полный список адресов торговых точек?

Перечень из 50 локаций опубликован в официальных ресурсах Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и распределен по 14 районам города.

Как отличить официальную точку продажи от нелегальной?

Легальные торговые объекты работают на основании официальных договоров с городом и обязаны соблюдать санитарные нормы реализации продукции.

Какова стоимость корюшки в этом году?

Ценовой диапазон достаточно широк: стоимость варьируется от 300 до 1890 рублей за килограмм в зависимости от калибра рыбы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
