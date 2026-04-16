Перестаньте покупать пустые калории: как правильно выбирать хлеб по новым правилам

Еда

Диетологи настаивают на обязательном включении хлебобулочных изделий в ежедневное меню, однако подчеркивают важность дифференцированного подхода к выбору сортов. Чтобы упростить задачу потребителям, специалисты НИИ хлебопекарной промышленности разработали специальную "хлебную пирамиду", ранжирующую продукты по их биологической ценности. В зависимости от состава, разные виды выпечки могут служить как фундаментом здорового рациона, так и редким десертным исключением.

Ржаной хлеб
Фото: unsplash.com by Mathieu LESNIAK is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ржаной хлеб

Основание этой системы занимают функциональные и обогащенные продукты с высокой концентрацией клетчатки и микроэлементов.

"Это хлебобулочные продукты с повышенной пищевой ценностью, в том числе лечебные, профилактические. Например, к ним относится цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями. В таком хлебе больше витаминов, микроэлементов, клетчатки. Он обеспечивает длительное насыщение, поддерживает здоровье кишечника и стабильный уровень сахара в крови", — рассказала директор НИИХП Марина Костюченко.

Такие изделия идеально подходят для завтрака в сочетании с белками, помогая избежать ситуации, когда ваши деньги уходят в мусор из-за покупки пустых калорий — сообщает aif.ru.

"Хотя хлебная пирамида ориентирована на людей, стоит помнить, что избыток дрожжевой выпечки в рационе может вызвать серьезные нарушения пищеварения и аллергические реакции", — предупредил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Второй и третий уровни занимают ржаные и пшеничные сорта, которые медики советуют употреблять в обеденное время. Ржаной хлеб, по мнению Татьяны Залетовой, обладает низким гликемическим индексом, но требует осторожности при болезнях ЖКТ. Белый же хлеб из муки высшего сорта лучше ограничить двумя порциями в неделю, подавая его в подсушенном виде к первым блюдам, где правильно выполнена пассеровка лука и моркови. Вершину пирамиды венчают сдобные булки и круассаны, которые фактически являются кондитерским лакомством.

Ответы на популярные вопросы о выборе хлеба

Какой хлеб считается самым полезным для ежедневного питания?

Наибольшую ценность представляют цельнозерновые и отрубные изделия, расположенные в основании пирамиды, так как они богаты клетчаткой и витаминами группы B.

Можно ли есть свежеиспеченный мягкий хлеб?

Специалисты рекомендуют слегка подсушивать хлеб перед употреблением, поскольку это снижает нагрузку на ферментативную систему и облегчает процесс пищеварения.

С какими продуктами лучше всего сочетать ржаные сорта?

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб оптимально гармонирует с супами, мясными нарезками и рыбой, обеспечивая качественное усвоение органических кислот.

Почему сдобу и батоны относят к вершине пирамиды?

Такие изделия содержат много сахара, жиров и очищенной муки, что провоцирует скачки глюкозы, поэтому их стоит рассматривать исключительно как редкое угощение.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
