Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус

Свежеобжаренные кофейные зерна достигают идеального баланса вкуса и аромата лишь спустя одну-две недели после термической обработки. Как сообщил обжарщик и основатель Coffee People Сергей Панкратов, употребление продукта в первые дни после ростера не позволяет в полной мере оценить его потенциал из-за активного дегазации. В этот период из структуры зерна интенсивно выделяется углекислый газ, который препятствует правильной экстракции и формирует избыточную пенку.

"Первые два дня после обжарки из него выходит углекислый газ, который после обжарки образуется. Это такая большая пенка. Это не очень вкусно. Первые два дня после обжарки кофе пить не надо", — отметил Панкратов.

Специалист сравнил биохимические процессы в зерне с окислением очищенного грецкого ореха, который теряет свои свойства за пару месяцев. Похожая деградация масел и улетучивание ароматических соединений характерны и для кофе, поэтому пик вкуса является кратковременным.

При этом эксперт, на которого ссылается NewsInfo, добавил, что найти по-настоящему свежий продукт в обычных кофейнях сложнее, чем напрямую у профессиональных обжарщиков. Чтобы подчеркнуть терпкий бархат напитка, важно учитывать время, прошедшее с момента обработки.

"Свежая обжарка — это фундамент, но не менее важно то, как вы раскрываете этот потенциал дома, избегая использования кипятка при заваривании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Для создания гармоничного гастрономического дуэта к такому напитку отлично подойдет блинный торт с кофейной пропиткой или изысканные кофейные эклеры. Тонкие нюансы эспрессо могут быть усилены и необычными добавками, например, если использовать эффект конфеты "Коровка" или цедру цитрусовых.

Ответы на популярные вопросы о свежеобжаренном кофе

Почему нельзя пить кофе сразу после обжарки?

В первые 48 часов из зерен активно выходит углекислый газ, который из-за высокой концентрации придает напитку специфический привкус и создает слишком плотную, невкусную пену.

Когда наступает идеальный момент для заваривания?

Наилучшие вкусоароматические характеристики проявляются в период от 7 до 14 дней после обжарки, когда химические процессы внутри зерна стабилизируются.

Как долго кофе сохраняет свою свежесть?

Примерно через два месяца после обжарки начинаются необратимые процессы окисления эфирных масел, из-за чего напиток теряет свой уникальный профиль и становится более плоским.

Где лучше покупать свежее зерно?

Наиболее качественный и свежий продукт рекомендуется приобретать напрямую в обжарочных цехах, так как в розничных сетях и кофейнях зерно часто бывает более лежалым.

