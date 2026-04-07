Пасхальный декор теряет наклейки: старые способы задают новый тон оформлению яиц

В 2026 году пасхальный декор возвращается к истокам: в приоритете окажутся глубокие природные оттенки, использование экологичных красителей и эстетика минимализма. Главным цветом сезона станут благородные винные тона — бургунди и марсала, которые эффектно подчеркивают ритуальную значимость праздника. Как cообщает эксперт по домоводству Марина Рубенкова, современная сервировка требует отказа от чрезмерного украшательства в пользу спокойных пастельных решений и лаконичных узоров.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Пасхальные крашеные яйца

Для создания сложных фактур дизайнеры рекомендуют использовать органические продукты: от луковой шелухи и свеклы до красного вина и куркумы. Особую популярность сохраняет техника "мраморного" окрашивания, которую легко реализовать с помощью крепкого настоя каркаде, придающего скорлупе неповторимый каменный рисунок. По словам Рубенковой, сохраняют популярность и яйца, декорированные отпечатками живых растений — петрушки или укропа, зафиксированных на скорлупе перед термической обработкой. Такой подход идеально дополнит традиционный пасхальный стол.

Текстильное оформление — еще один заметный тренд, предполагающий использование льняных нитей и лоскутов натуральных тканей для перевязки яиц. Это подчеркивает тактильность и домашний уют, противопоставляя ручную работу заводскому пластиковому декору. Эксперты отмечают появление в магазинах необычных куличей с мясными начинками, однако призывают внимательно относиться к каноническим традициям праздника при выборе такой экзотики — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

"Природное окрашивание — это не только дань моде, но и безопасность, ведь натуральные пигменты не проникают сквозь скорлупу так агрессивно, как химия. Чтобы цвет лег идеально ровно, обязательно обезжирьте поверхность спиртом перед покраской, а для зеркального блеска натрите уже готовое яйцо каплей растительного масла", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru домашний повар Елена Назарова.

Ответы на популярные вопросы о трендах Пасхи 2026

Какой цвет яиц будет самым модным в 2026 году?

Фаворитами сезона станут насыщенные винные и глубокие красные оттенки, такие как марсала и бургунди, а также мягкие землистые и пастельные тона.

Как добиться мраморного эффекта без химии?

Эффекта камня можно достичь, используя чай каркаде: яйца нужно выдержать в концентрированном настое, после чего быстро обмакнуть салфеткой для проявления разводов.

Какие украшения для яиц теперь считаются антитрендом?

Неактуальными считаются яркие неоновые "кислотные" цвета, обилие пластиковых наклеек и громоздкий, перегруженный деталями декор.

