Холодильник не спасает от яда: когда готовые блюда превращаются в опасную ловушку

Специалисты в области безопасности пищевых продуктов обновили рекомендации по срокам хранения готовых блюд в бытовых условиях. Игнорирование правил температурного режима может привести к серьезным последствиям для здоровья даже при использовании качественных ингредиентов.

Опасности неправильного охлаждения

Особое внимание эксперты уделяют популярным заказам на дом, таким как пицца, которую необходимо поместить в холод не позднее чем через два часа после получения. Вместе с тем, куриное мясо в готовом виде сохраняет свои качества в холодильнике не более трех суток при условии герметичной упаковки. Стоит отметить, что наиболее строгие правила касаются блюд из риса, которые желательно употребить в пищу в течение первых суток, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Пищевое отравление вызывают продукты, зараженные патогенными бактериями, грибками или вирусами. Проблема часто заключается не в самой еде, а в нарушении условий ее хранения после приготовления", — говорит микробиолог Примроуз Фристон.

Специфика консервированных продуктов

В свою очередь, открытые консервы требуют перемещения содержимого в стеклянную или керамическую тару. Продукты с высокой кислотностью могут оставаться пригодными дольше, однако мясные и рыбные деликатесы следует использовать в течение трех дней. Четкое соблюдение этих временных рамок позволяет минимизировать риски заражения патогенными микроорганизмами в домашних условиях.