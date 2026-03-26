Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов

Сотрудники Института "Казанская академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана" (входит в состав Казанского ГАУ) разработали инновационные методы обработки и упаковки мясной продукции, позволяющие значительно повысить ее сохранность. Новые технологические решения ориентированы на долгосрочное поддержание свежести охлажденных изделий без использования искусственных добавок.

Фото: Openverse by Artbandito, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Мясокомбинат

Эффективные методы консервации

Исследователи детально изучили воздействие высокого давления и модифицированных газовых сред на микробиологические показатели говядины. Экспериментальным путем было доказано, что одновременное использование нескольких защитных факторов позволяет увеличить период реализации продукта до 28 суток, сообщает Газета.Ru.

Наибольший эффект достигается при комбинировании технологий, воздействующих на разные звенья микробиологической порчи. Один из наиболее эффективных вариантов — обработка мяса высоким давлением с последующей вакуумной упаковкой. Благодаря отсутствию нагрева вкус и текстура мяса изменяются минимально.

Барьеры и пути развития

Вместе с тем ученые рассматривают альтернативные варианты, включая применение природного антимикробного пептида низина в сочетании со специальными газовыми смесями. Стоит отметить, что такие комбинации подавляют рост патогенных микроорганизмов и продлевают свежесть говяжьего фарша до трех недель. В свою очередь, внедрение данных систем на массовый рынок потребует оптимизации стоимости оборудования для малых перерабатывающих предприятий.

Разработка отечественных комбинированных решений призвана снизить потери пищевой промышленности и обеспечить потребителей качественной продукцией. Дальнейшие изыскания будут направлены на поиск наиболее бюджетных и доступных способов защиты мясных изделий от порчи.