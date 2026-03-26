Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России
Инфляционные качели Новгородчины: одни товары стремятся к выгоде, другие тянут бюджет вниз
Весенний лед рисует западню: рыбаки в Ярославле проваливаются в дрейфующую ловушку
Ярославль в осаде синих ходоков: точка с лосьонами превратила дворы в кадры из хоррора
Весна будит не только птиц: Владимирская область входит в режим повышенной готовности к паводкам и лесным пожарам
Детство в обновлённых стенах: масштабное обновление меняет привычный облик детсадов Новгородской области
Услуги раздуваются как котел: в Иваново медицина и сервисы опережают динамику доходов жителей
Американский поводок порвался: почему Израиль действует вопреки интересам своих покровителей

Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов

Сотрудники Института "Казанская академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана" (входит в состав Казанского ГАУ) разработали инновационные методы обработки и упаковки мясной продукции, позволяющие значительно повысить ее сохранность. Новые технологические решения ориентированы на долгосрочное поддержание свежести охлажденных изделий без использования искусственных добавок.

Фото: Openverse by Artbandito, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Эффективные методы консервации

Исследователи детально изучили воздействие высокого давления и модифицированных газовых сред на микробиологические показатели говядины. Экспериментальным путем было доказано, что одновременное использование нескольких защитных факторов позволяет увеличить период реализации продукта до 28 суток, сообщает Газета.Ru.

Наибольший эффект достигается при комбинировании технологий, воздействующих на разные звенья микробиологической порчи. Один из наиболее эффективных вариантов — обработка мяса высоким давлением с последующей вакуумной упаковкой. Благодаря отсутствию нагрева вкус и текстура мяса изменяются минимально.

Вместе с тем ученые рассматривают альтернативные варианты, включая применение природного антимикробного пептида низина в сочетании со специальными газовыми смесями. Стоит отметить, что такие комбинации подавляют рост патогенных микроорганизмов и продлевают свежесть говяжьего фарша до трех недель. В свою очередь, внедрение данных систем на массовый рынок потребует оптимизации стоимости оборудования для малых перерабатывающих предприятий.

Разработка отечественных комбинированных решений призвана снизить потери пищевой промышленности и обеспечить потребителей качественной продукцией. Дальнейшие изыскания будут направлены на поиск наиболее бюджетных и доступных способов защиты мясных изделий от порчи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Красота и стиль
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Нефть
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
