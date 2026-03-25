Шаурма теряет корону: любимый фастфуд россиян внезапно начал сдавать позиции

Российский рынок стритфуда столкнулся с заметным охлаждением потребительского интереса к самому популярному блюду уличной кухни. В начале текущего года объемы реализации этого продукта в штучном выражении сократились более чем на десять процентов, что связывают с резким подорожанием основных ингредиентов.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Экономические причины спада

Основными факторами давления на стоимость стали рост цен на мясо птицы, дефицит кадров в сегменте общественного питания и удорожание логистических цепочек. Вместе с тем, в крупных мегаполисах уличные точки начали проигрывать конкуренцию готовой кулинарии из супермаркетов и комбо-обедам в сетевых ресторанах из-за сокращения ценового разрыва. На текущий момент средняя стоимость порции в столице вплотную приблизилась к отметке в триста рублей, сообщает rosbalt.ru.

"Шаурма перестает быть просто топливом для организма и становится психологическим якорем. Рост цен означает, что человек больше не покупает ее из-за безысходности — он покупает ее, потому что это привычный ритуал. Это способ ненадолго вернуться в то время, когда жизнь казалась проще, а шаурма была надежным и дешевым спасением. Сегодня, когда цена поднялась, покупка воспринимается как сознательный "подарок себе", а не как ежедневная рутина", — говорит психолог Наталья Фомина.

Трансформация рынка общепита

Эксперты полагают, что преодоление определенного ценового барьера меняет статус продукта в глазах покупателя. В свою очередь, отрасль ожидает консолидация, так как одиночные павильоны не справляются с издержками на фоне сетевых игроков, обладающих большими ресурсами для сдерживания маржи. Стоит отметить, что дальнейшее повышение цен может привести к сокращению веса порций и изменению их состава ради сохранения доступности для массового клиента.

"Порог в 300 рублей стал психологическим барьером. Перейдя его, шаурма перестала конкурировать с "пирожком у метро" и начала конкурировать с сетевым фастфудом и ретейлом. Падение продаж шаурмы — это прямой результат того, что цена выросла быстрее, чем готовность потребителя платить за "уличный формат"", — говорит доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от способности предпринимателей адаптироваться к новым запросам аудитории, требующей ресторанного качества за пределами стационарных заведений. Постепенное исчезновение формата сверхдешевого перекуса знаменует завершение целой эпохи в развитии отечественного быстрого питания.