Неожиданный лидер по плесени: какой хлеб чаще всего приходится выбрасывать

Еда

Проблема преждевременной порчи хлебобулочных изделий становится особенно актуальной в теплое время года. Любая выпечка при определенных условиях превращается в среду, подходящую для размножения микроскопических грибов.

Чиабатта
Факторы риска при хранении

Основную опасность представляет продукция, которая реализуется в герметичных полимерных пленках. Вместе с тем стоит отметить, что именно нарезанные изделия чаще всего подвергаются порче из-за увеличения площади контакта с внешней средой, сообщает aif.ru.

"Хлеб из печи выходит практически стерильным, но в процессе транспортирования и хранения поверхность хлеба может обсеменяться спорами грибов. Они активируются и прорастают, как только попадают в благоприятные для них условия — влажную среду. Любое хлебобулочное изделие в пленке является идеальным местом для развития плесени", — говорит директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Безопасность и меры предосторожности

В свою очередь, специалисты напоминают о категорическом запрете на употребление продуктов с видимыми признаками поражения. Даже если пятно появилось только на одном ломтике, всю упаковку необходимо немедленно утилизировать во избежание отравления. Правильный выбор цельного хлеба и его хранение в проветриваемых емкостях помогут дольше сохранить свежесть продукта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.