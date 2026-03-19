Неожиданный лидер по плесени: какой хлеб чаще всего приходится выбрасывать

Проблема преждевременной порчи хлебобулочных изделий становится особенно актуальной в теплое время года. Любая выпечка при определенных условиях превращается в среду, подходящую для размножения микроскопических грибов.

Факторы риска при хранении

Основную опасность представляет продукция, которая реализуется в герметичных полимерных пленках. Вместе с тем стоит отметить, что именно нарезанные изделия чаще всего подвергаются порче из-за увеличения площади контакта с внешней средой, сообщает aif.ru.

"Хлеб из печи выходит практически стерильным, но в процессе транспортирования и хранения поверхность хлеба может обсеменяться спорами грибов. Они активируются и прорастают, как только попадают в благоприятные для них условия — влажную среду. Любое хлебобулочное изделие в пленке является идеальным местом для развития плесени", — говорит директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Безопасность и меры предосторожности

В свою очередь, специалисты напоминают о категорическом запрете на употребление продуктов с видимыми признаками поражения. Даже если пятно появилось только на одном ломтике, всю упаковку необходимо немедленно утилизировать во избежание отравления. Правильный выбор цельного хлеба и его хранение в проветриваемых емкостях помогут дольше сохранить свежесть продукта.