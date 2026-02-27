Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья

В Кузбассе Роспотребнадзор изъял свыше 128 кг некачественной хлебобулочной и мукомольно-крупяной продукции в 2025 году. Сотрудники ведомства провели масштабные проверки, отобрав 787 проб хлебобулочных изделий и 286 проб мукомольно-крупяных по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Биохимические процессы порчи, вызванные бактериями и окислением, делают такую еду опасной для здоровья, нарушая гигиенические нормативы.

Было забраковано 9 партий хлебобулочных изделий массой 7 кг и 14 партий мукомольно-крупяных изделий объемом 121,54 кг. Основные нарушения касались условий хранения, где влажность и температура провоцируют рост патогенов, и реализации просроченной продукции.

По фактам выявления некачественной продукции реализация была приостановлена. По фактам выявления продукции, не соответствующей установленным гигиеническим требованиям, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции. Надзор за качеством и безопасностью хлебобулочной и мукомольно-крупяной продукции остается на контроле Управления — сообщает Сiбдепо.