Открыли кладовку — и испугались? Один признак на банке говорит, что есть уже нельзя

Деформация крышки и помутневший рассол — ключевые сигналы биохимической порчи домашних заготовок, когда бактерии и дрожжи начинают анаэробное брожение, выделяя углекислый газ и метаболиты. Блогер-эксперт по домоводству Марина Жукова подчеркнула: после зимы обязательно инспектировать запасы, чтобы избежать риска для здоровья. Физика здесь проста — давление газа вздувает банку, а визуальные изменения рассола указывают на микробный рост.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашние заготовки

Специалист рекомендует начинать с проверки срока годности, целостности крышек, цвета рассола и внешнего вида продукта. Банки не должны вздуваться или деформироваться, а при сомнениях емкость вскрывают для оценки запаха и вкуса. По словам Жуковой, осенью все банки стоит подписывать, особенно при больших объемах заготовок, чтобы точно отсортировать съедобное от испорченного.

"С осени нужно все подписывать, многие же в больших масштабах солят, варят, заготавливают. Удобно, если все подписано, тогда можно примерно определить, оставить или этим распрощаться. А вообще за зиму лучше все съесть и готовить на один сезон, на одну зиму", — отметила Жукова.

Для варенья тонкая пленка плесени не всегда фатальна: после удаления верхнего слоя и термической обработки (для компота или киселя) продукт можно спасти, если вкус не изменился. Аналогично с кабачковой икрой — если крышка в норме, ее используют после проварки, добавляя в гуляш. Однако домашняя тушенка и грибные консервы при любых подозрениях утилизируют: биохимия ботулизма делает их крайне опасными. Об этом сообщает NewsInfo.