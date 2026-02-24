Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре Модерн состоится открытая репетиция премьерного спектакля Вишневый сад
Украинский национализм пустил корни до конфликта: эти старые символы звучат по-новому
Двухлетняя передышка от счетов: готовится масштабная остановка роста цен на ЖКХ
Ценники сорвались с цепи: почему рыночные правила больше не мешают завышать стоимость
Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа
Статус весом в 585 лошадиных сил: дороги готовится покорять авто стоимостью в состояние
Ледовый триллер в Челябинске: две шайбы за мгновения превратили ничью в яркий триумф
Нефть Венесуэлы оживает как феникс: США возвращают её на рынок, чтобы ослабить хватку России на Европу
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS

Обед с привкусом битого стекла: тысячи тонн полуфабрикатов экстренно изымают из продажи

Еда

Масштабный отзыв замороженных полуфабрикатов в Северной Америке спровоцировал волну обсуждений продовольственной безопасности и контроля качества на производстве. Причиной экстренных мер послужила потенциальная угроза физического травмирования потребителей из-за инородных предметов в составе блюд. Риск обнаружения мелких фрагментов стекла сделал употребление популярного жареного риса с курицей небезопасным для здоровья.

Рис с курицей
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис с курицей

Под санкции регуляторов попало более 1,5 тысячи тонн продукции, выпущенной под брендами Trader Joe's и Ajinomoto Foods North America. В зону риска вошли партии, произведенные в период с сентября по ноябрь прошлого года и реализованные через крупные торговые сети США и Канады. Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) инициировала проверку после поступления нескольких жалоб от покупателей, столкнувшихся с опасной "находкой" в тарелках.

Несмотря на то что официально подтвержденных случаев ранений пока не зафиксировано, эксперты настаивают на немедленной утилизации подозрительных упаковок. Согласно заявлению представителей ведомства, потребителям следует проверить свои морозильные камеры на наличие пакетов Yakitori Chicken и жареного риса по-японски. Специалисты подчеркивают, что фрагменты стекла в пище могут вызвать серьезные внутренние повреждения, поэтому экономия на полуфабрикатах в данном случае недопустима.

"Потребителям, купившим указанные продукты, рекомендуется уничтожить их или вернуть в магазин, где была совершена покупка, чтобы вернуть деньги", — отмечает ОСН.

Представители промышленного гиганта Ajinomoto уже подтвердили готовность сотрудничать с контролирующими органами для выявления сбоя в технологической цепочке. Подобные инциденты, по словам аналитиков рынка, подчеркивают важность строгого мониторинга критических точек на автоматизированных линиях упаковки. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Горячие точки
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Клубни как под линейку: сорт, который даёт до 12 идеальных картофелин с куста
Садоводство, цветоводство
Клубни как под линейку: сорт, который даёт до 12 идеальных картофелин с куста
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Популярное
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары

Миниатюрная кошка из Сахары удивляет ученых умением лаять как собака и способностью передвигаться по раскаленному песку абсолютно бесшумно.

Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Последние материалы
Инфракрасный рентген космоса: подросток выудил переменные объекты из пыли галактик на старых снимках
Куба без магии Фиделя Кастро: экономическая реальность вышла из тени революционного мифа
Статус весом в 585 лошадиных сил: дороги готовится покорять авто стоимостью в состояние
Ледовый триллер в Челябинске: две шайбы за мгновения превратили ничью в яркий триумф
Нефть Венесуэлы оживает как феникс: США возвращают её на рынок, чтобы ослабить хватку России на Европу
Пышный манник без возни: десерт на кефире, который всегда получается идеальным
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Искусственный дефицит потерпел фиаско: ситуация с ценами на овощи повторяет судьбу яиц
Гормоны стресса побеждают пули: огромные потери меняют стратегию ВСУ на выживание
Когда гормоны берут верх, а кожа сходит с маршрута: уход, который возвращает ей баланс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.