Обед с привкусом битого стекла: тысячи тонн полуфабрикатов экстренно изымают из продажи

Масштабный отзыв замороженных полуфабрикатов в Северной Америке спровоцировал волну обсуждений продовольственной безопасности и контроля качества на производстве. Причиной экстренных мер послужила потенциальная угроза физического травмирования потребителей из-за инородных предметов в составе блюд. Риск обнаружения мелких фрагментов стекла сделал употребление популярного жареного риса с курицей небезопасным для здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис с курицей

Под санкции регуляторов попало более 1,5 тысячи тонн продукции, выпущенной под брендами Trader Joe's и Ajinomoto Foods North America. В зону риска вошли партии, произведенные в период с сентября по ноябрь прошлого года и реализованные через крупные торговые сети США и Канады. Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) инициировала проверку после поступления нескольких жалоб от покупателей, столкнувшихся с опасной "находкой" в тарелках.

Несмотря на то что официально подтвержденных случаев ранений пока не зафиксировано, эксперты настаивают на немедленной утилизации подозрительных упаковок. Согласно заявлению представителей ведомства, потребителям следует проверить свои морозильные камеры на наличие пакетов Yakitori Chicken и жареного риса по-японски. Специалисты подчеркивают, что фрагменты стекла в пище могут вызвать серьезные внутренние повреждения, поэтому экономия на полуфабрикатах в данном случае недопустима.

"Потребителям, купившим указанные продукты, рекомендуется уничтожить их или вернуть в магазин, где была совершена покупка, чтобы вернуть деньги", — отмечает ОСН.

Представители промышленного гиганта Ajinomoto уже подтвердили готовность сотрудничать с контролирующими органами для выявления сбоя в технологической цепочке. Подобные инциденты, по словам аналитиков рынка, подчеркивают важность строгого мониторинга критических точек на автоматизированных линиях упаковки. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".