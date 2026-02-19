Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Праздничный стол к 23 февраля все чаще выходит за рамки традиционного набора закусок и горячего. Вместо тяжелых блюд многие выбирают сытные, но более легкие рецепты с яркой подачей.

Паста с овощами
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с овощами

Картофельные крокеты с сыром и шпинатом

Первый вариант — горячая закуска с контрастной текстурой: хрустящая корочка и мягкая тягучая начинка. Для приготовления потребуется 5 картофелин, 150 г моцареллы и 100 г шпината — свежего или замороженного. В список ингредиентов также входят 2 столовые ложки муки, 100-120 г панировочных сухарей, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Картофель отваривают до готовности, разминают в пюре и дают остыть. Шпинат мелко нарезают, сыр натирают, затем соединяют с картофельной массой, приправляют и формируют небольшие крокеты. Их обваливают сначала в муке, затем в сухарях и обжаривают до золотистой корочки.

Подают блюдо горячим — со сметанным соусом и свежей зеленью. Такой формат подходит как для семейного ужина, так и для праздничной закусочной подачи.

Овощные шашлычки с тофу

Второй рецепт рассчитан на тех, кто предпочитает более легкие, но насыщенные блюда. Для шашлычков понадобится 300 г твердого тофу, 2 болгарских перца, 1 цуккини, 1 красная луковица и 200 г шампиньонов. Маринад готовят из 3 столовых ложек соевого соуса, 2 столовых ложек лимонного сока, 2 столовых ложек оливкового масла и 1 чайной ложки сухого чеснока.

Тофу и овощи нарезают кубиками, перемешивают с маринадом и оставляют на 30 минут. После этого ингредиенты нанизывают на деревянные шпажки, чередуя кусочки.

Готовят шашлычки в духовке при 180 °C в течение 20-25 минут или на гриле до появления румяной корочки. Подача возможна с соусом на основе йогурта и зелени.

Паста с овощами в сливочном соусе

Третье блюдо — паста с овощами, которая может стать основным горячим. Для приготовления используют 300 г пасты (пенне или фузилли), 200 г брокколи, 200 г помидоров черри и 100 г шпината. Также потребуется 200 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, перец и тертый пармезан для подачи.

Пасту отваривают до состояния аль денте. Брокколи разбирают на соцветия и обжаривают с измельченным чесноком 3-4 минуты, затем добавляют черри, шпинат и сливки и тушат около пяти минут. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Соус соединяют с пастой, приправляют по вкусу и перед подачей посыпают тертым пармезаном. В дзен-канале отмечают, что такие блюда получаются сытными и ароматными, но при этом не создают ощущения тяжести после застолья.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
