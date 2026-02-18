Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне

Масленичная неделя в России началась с необычного кулинарного эксперимента, предлагается приготовить блины не просто вкусными, а эффектными внешне. Речь идет о блинчиках с узором из какао, которые можно украсить спиралью или любым другим рисунком прямо на сковороде.

Что понадобится для блинов с какао-узором

Для приготовления теста авторы рецепта предлагают использовать продукты, которые чаще всего уже есть на кухне. В список ингредиентов входят три яйца категории С1, 0,5 литра молока жирностью 2,5% и 0,5 литра кефира 2,5%. Также потребуется 330 граммов муки и один стакан кипятка.

В тесто добавляют две столовые ложки какао-порошка с горкой, пять граммов пищевой соды, 50 граммов сахарной пудры и 1,5 грамма ванилина. Для вкуса также используется щепотка соли. В качестве жировой основы — три столовые ложки растительного масла, подойдет как оливковое, так и подсолнечное.

Отдельно подчеркивается важный нюанс: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для создания аккуратного узора рекомендуется использовать кондитерский шприц.

Как приготовить тесто и какао-смесь для рисунка

Сначала в миску наливают молоко и кефир, после чего добавляют яйца и тщательно перемешивают. Затем муку просеивают через сито, добавляя в нее соду, сахарную пудру, ванилин и соль. Полученную смесь перемешивают венчиком до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.

Далее в тесто вливают 200 мл кипятка и снова размешивают. После этого добавляют растительное масло, в рецепте используется оливковое. Чтобы сделать основу для узора, два половника теста переливают в отдельную миску, просеивают в нее какао и тщательно перемешивают.

Если какао-смесь получается слишком густой, ее рекомендуют разбавить водой до консистенции, близкой к основному тесту. После этого шоколадную часть переливают в кондитерский шприц.

Как жарить блины с узором на сковороде

Перед началом жарки сковороду хорошо разогревают и смазывают растительным маслом. При этом уточняется, что масло используют только один раз — в дальнейшем смазывать поверхность уже не нужно. Первый блин жарят обычным, без рисунка.

Затем на разогретую сковороду аккуратно выдавливают какао-смесь из кондитерского шприца, рисуя любой узор. В примере предлагается спираль, но форма может быть произвольной. После нанесения рисунка нужно подождать, пока он "схватится".

После этого на сковороду наливают чуть меньше целого половника основного теста и быстрым движением распределяют его по поверхности. Блин допекают как обычно. По словам авторов рецепта, из указанного количества ингредиентов получается несколько десятков блинов. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Чем хорош этот рецепт и с чем подавать блины

Блинчики получаются мягкими и нежными даже без дополнительного смазывания сливочным маслом. За счет какао-узора они выглядят необычно и подходят для праздничной подачи.

Готовое угощение можно есть с вареньем, сметаной, сгущенкой, шоколадной пастой или любыми другими начинками. Такой вариант блинов позволяет совместить традиционную Масленицу с небольшим кулинарным украшением, не требующим сложных ингредиентов.