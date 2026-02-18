Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой
Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок
Афера на 14 миллиардов сорвана: как ресурсники пытались тайно раздуть счета за ЖКХ
Забудьте о валютных заначках: этот способ вложений в 2026 году принесет одни убытки
Утильсбор перепишут, но не для всех: кому разрешат ввозить авто по старым условиям
От бассейна до моста: почему проекты по концессии не доходят до финиша
Конец эпохи потребления: почему люди массово прячут деньги в банки и на чем экономят
Иллюзия контроля над весом: сколько шагов на самом деле стоит один блин с маслом
Припарковался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации

Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне

Еда

Масленичная неделя в России началась с необычного кулинарного эксперимента, предлагается приготовить блины не просто вкусными, а эффектными внешне. Речь идет о блинчиках с узором из какао, которые можно украсить спиралью или любым другим рисунком прямо на сковороде.

Блины с узорами
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины с узорами

Что понадобится для блинов с какао-узором

Для приготовления теста авторы рецепта предлагают использовать продукты, которые чаще всего уже есть на кухне. В список ингредиентов входят три яйца категории С1, 0,5 литра молока жирностью 2,5% и 0,5 литра кефира 2,5%. Также потребуется 330 граммов муки и один стакан кипятка.

В тесто добавляют две столовые ложки какао-порошка с горкой, пять граммов пищевой соды, 50 граммов сахарной пудры и 1,5 грамма ванилина. Для вкуса также используется щепотка соли. В качестве жировой основы — три столовые ложки растительного масла, подойдет как оливковое, так и подсолнечное.

Отдельно подчеркивается важный нюанс: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для создания аккуратного узора рекомендуется использовать кондитерский шприц.

Как приготовить тесто и какао-смесь для рисунка

Сначала в миску наливают молоко и кефир, после чего добавляют яйца и тщательно перемешивают. Затем муку просеивают через сито, добавляя в нее соду, сахарную пудру, ванилин и соль. Полученную смесь перемешивают венчиком до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.

Далее в тесто вливают 200 мл кипятка и снова размешивают. После этого добавляют растительное масло, в рецепте используется оливковое. Чтобы сделать основу для узора, два половника теста переливают в отдельную миску, просеивают в нее какао и тщательно перемешивают.

Если какао-смесь получается слишком густой, ее рекомендуют разбавить водой до консистенции, близкой к основному тесту. После этого шоколадную часть переливают в кондитерский шприц.

Как жарить блины с узором на сковороде

Перед началом жарки сковороду хорошо разогревают и смазывают растительным маслом. При этом уточняется, что масло используют только один раз — в дальнейшем смазывать поверхность уже не нужно. Первый блин жарят обычным, без рисунка.

Затем на разогретую сковороду аккуратно выдавливают какао-смесь из кондитерского шприца, рисуя любой узор. В примере предлагается спираль, но форма может быть произвольной. После нанесения рисунка нужно подождать, пока он "схватится".

После этого на сковороду наливают чуть меньше целого половника основного теста и быстрым движением распределяют его по поверхности. Блин допекают как обычно. По словам авторов рецепта, из указанного количества ингредиентов получается несколько десятков блинов. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Чем хорош этот рецепт и с чем подавать блины

Блинчики получаются мягкими и нежными даже без дополнительного смазывания сливочным маслом. За счет какао-узора они выглядят необычно и подходят для праздничной подачи.

Готовое угощение можно есть с вареньем, сметаной, сгущенкой, шоколадной пастой или любыми другими начинками. Такой вариант блинов позволяет совместить традиционную Масленицу с небольшим кулинарным украшением, не требующим сложных ингредиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Недвижимость
Чёрная корка тает сама: простой пакет превращает посуду в зеркало
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Три ложки в воду — и ведро ягод с куста: клубника идёт в наступление уже весной
Соседи будут молить о семенах: этот чудо-цветок превратит ваш участок в райский уголок
Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом Любовь Степушова Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм Водородный восход: как белое топливо меняет энергетическую картину мира Сергей Ивaнов
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Бессмертный император сада: этот цветок живёт десятилетиями без ухода
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Последние материалы
Загадка древнего сигнала: как жажда выжить создала язык, на котором мы говорим
Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой
Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок
Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне
Афера на 14 миллиардов сорвана: как ресурсники пытались тайно раздуть счета за ЖКХ
Забудьте о валютных заначках: этот способ вложений в 2026 году принесет одни убытки
Фарш становится нежным без батона: простой приём для идеальных котлет
Глазурь ложится зеркалом: домашний Чоко Пай как из кондитерской
Утильсбор перепишут, но не для всех: кому разрешат ввозить авто по старым условиям
Плесень прячется в мелочах: привычный аксессуар в ванной портит микроклимат дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.