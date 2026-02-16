Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче

Рост цен на огурцы в начале 2026 года заставил покупателей пересмотреть привычные рецепты. В ряде регионов стоимость килограмма достигла рекордных значений, и традиционные зимние салаты неожиданно оказались дороже, чем экзотические фрукты.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы на прилавке

Чем заменить огурцы в салатах

По словам шеф-повара Антона Прокофьева, скачки цен на продукты — явление не новое, особенно в зимний период. Повара регулярно сталкиваются с тем, что дорожают то базилик, то баклажаны, и вынуждены адаптировать рецептуры.

"Такие скачки цен случаются на разные продукты, особенно зимой — то базилик, то баклажаны. Просто потребителю это не так заметно, а повара, конечно, от этого регулярно страдают и относятся к этому философски", — сказал шеф-повар Антон Прокофьев.

Он отметил, что огурец — нейтральный по вкусу продукт, особенно зимой, поэтому в большинстве салатов его можно заменить без потери свежести и текстуры. Если в блюде важен хруст, подойдут стебель сельдерея, молодой кабачок или цуккини, которые доступны в супермаркетах и на рынках.

Кроме того, свежий огурец в оливье или винегрете можно заменить солёной или маринованной версией. Альтернативой также могут стать дайкон или редис — они сохраняют ощущение свежести и сочности.

Где огурец всё же незаменим

Единственным блюдом, где, по мнению шеф-повара, огурец сложно заменить, остаются "битые огурцы". В этом рецепте овощ играет ключевую роль.

"Единственное блюдо, где огурец особо не заменить — это битые огурцы", — подчеркнул Антон Прокофьев.

При этом он добавил, что подобные блюда не являются основой русской кухни, поэтому отказ от огурца в зимний период не станет критичной потерей для рациона.

Почему цены выросли

В начале 2026 года огурцы в среднем по России стоят около 320 рублей за килограмм, а в отдельных регионах цена достигает тысячи рублей. 12 февраля депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить ситуацию. По его словам, к нему поступают обращения граждан, которые указывают, что огурцы на прилавках стоят дороже бананов и ананасов. Об этом сообщает Газета.Ru.

Таким образом, рост цен на популярный овощ стал не только экономической, но и кулинарной проблемой, вынуждающей искать новые решения для привычных рецептов.