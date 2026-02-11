Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник

Масленица традиционно ассоциируется с блинами и разнообразными начинками, но привычное праздничное меню может обернуться проблемами для пищеварения. Особенно опасны сочетания, которые кажутся безобидными, но создают чрезмерную нагрузку на организм.
По словам старшего преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, блины плохо "дружат" с сырыми овощами и фруктами. Причина заключается в том, что для переваривания теста и растительной пищи требуются разные ферменты, которые не помогают, а мешают друг другу. В результате человек может столкнуться с тяжестью и вздутием.
Эксперт уточнил, что если хочется овощей, их лучше предварительно потушить. Фрукты, по его словам, предпочтительнее съесть отдельно — через один-два часа после блинов.
Умнов отметил, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ следует особенно осторожно относиться к выбору начинки. Жирные блины в сочетании со сметаной, майонезом, жирным мясом, ветчиной или сыром могут спровоцировать обострение панкреатита, холецистита или язвенной болезни.
Эксперт объяснил, что такое сочетание создаёт колоссальную нагрузку на печень и желчный пузырь. Тесто снижает кислотность, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания. В итоге возможны изжога, боли и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Газета.Ru.
Сладкие начинки также попадают в список неблагоприятных вариантов. По словам врача, сгущённое молоко, мёд, шоколад и варенье относятся к тяжёлым добавкам, особенно если блины приготовлены на жирной основе.
Умнов подчёркивает, что такое сочетание приводит к избытку быстрых углеводов и резкому скачку сахара в крови. При неумеренном употреблении это может стать не только источником лишних калорий, но и повысить риск развития инсулинорезистентности.
"В сочетании с жирными блинами это много быстрых углеводов, а значит — резкий скачок сахара в крови. При неумеренном употреблении это не просто лишние калории, а прямая дорога к инсулинорезистентности", — отметил Александр Умнов.
Особое внимание врач уделил сочетанию блинов и алкоголя. По его словам, организм в первую очередь расщепляет простые углеводы, а переработку этанола откладывает. Это приводит к усиленной интоксикации, тяжёлому похмелью и повышает риск обострения гастрита или панкреатита.
Также не рекомендуется запивать блины сладкой газировкой. В таком случае, по словам специалиста, брожение в желудке практически гарантировано, что усилит дискомфорт.
Чтобы снизить нагрузку на организм, врач советует выбирать более лёгкие продукты. Сметану можно заменить йогуртом, жирный жареный фарш — фаршем из отварной или запечённой индейки или говядины. Калорийный сыр он рекомендует заменить рассольными вариантами, например моцареллой или брынзой в сочетании с зеленью.
Вместо густого "зимнего" варенья врач предлагает использовать свежеприготовленный джем с минимальным содержанием сахара. Запивать блины, по его словам, лучше морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара.
