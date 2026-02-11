Масленичная ловушка: с чем блины вызывают тяжесть, изжогу и сорванный праздник

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Масленица традиционно ассоциируется с блинами и разнообразными начинками, но привычное праздничное меню может обернуться проблемами для пищеварения. Особенно опасны сочетания, которые кажутся безобидными, но создают чрезмерную нагрузку на организм. 

Почему блины не сочетаются с сырыми овощами и фруктами

По словам старшего преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, блины плохо "дружат" с сырыми овощами и фруктами. Причина заключается в том, что для переваривания теста и растительной пищи требуются разные ферменты, которые не помогают, а мешают друг другу. В результате человек может столкнуться с тяжестью и вздутием.

"Так, их не стоит есть с сырыми овощами и фруктами. Для переваривания овощей и фруктов с одной стороны и теста с другой нужны разные ферменты, которые не дополняют, а мешают друг другу. Итог — тяжесть, вздутие", — рассказал старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.

Эксперт уточнил, что если хочется овощей, их лучше предварительно потушить. Фрукты, по его словам, предпочтительнее съесть отдельно — через один-два часа после блинов.

Тяжёлые начинки и риск обострения заболеваний

Умнов отметил, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ следует особенно осторожно относиться к выбору начинки. Жирные блины в сочетании со сметаной, майонезом, жирным мясом, ветчиной или сыром могут спровоцировать обострение панкреатита, холецистита или язвенной болезни.

Эксперт объяснил, что такое сочетание создаёт колоссальную нагрузку на печень и желчный пузырь. Тесто снижает кислотность, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания. В итоге возможны изжога, боли и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Газета.Ru.

Сладкие добавки и скачки сахара

Сладкие начинки также попадают в список неблагоприятных вариантов. По словам врача, сгущённое молоко, мёд, шоколад и варенье относятся к тяжёлым добавкам, особенно если блины приготовлены на жирной основе.

Умнов подчёркивает, что такое сочетание приводит к избытку быстрых углеводов и резкому скачку сахара в крови. При неумеренном употреблении это может стать не только источником лишних калорий, но и повысить риск развития инсулинорезистентности.

"В сочетании с жирными блинами это много быстрых углеводов, а значит — резкий скачок сахара в крови. При неумеренном употреблении это не просто лишние калории, а прямая дорога к инсулинорезистентности", — отметил Александр Умнов.

Алкоголь и газировка усиливают вред

Особое внимание врач уделил сочетанию блинов и алкоголя. По его словам, организм в первую очередь расщепляет простые углеводы, а переработку этанола откладывает. Это приводит к усиленной интоксикации, тяжёлому похмелью и повышает риск обострения гастрита или панкреатита.

Также не рекомендуется запивать блины сладкой газировкой. В таком случае, по словам специалиста, брожение в желудке практически гарантировано, что усилит дискомфорт.

Чем заменить вредные варианты

Чтобы снизить нагрузку на организм, врач советует выбирать более лёгкие продукты. Сметану можно заменить йогуртом, жирный жареный фарш — фаршем из отварной или запечённой индейки или говядины. Калорийный сыр он рекомендует заменить рассольными вариантами, например моцареллой или брынзой в сочетании с зеленью.

Вместо густого "зимнего" варенья врач предлагает использовать свежеприготовленный джем с минимальным содержанием сахара. Запивать блины, по его словам, лучше морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
