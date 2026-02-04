Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Маркировка "без ГМО" давно стала привычным элементом упаковки — её можно увидеть даже там, где наличие генетически модифицированных организмов невозможно по определению. Для многих покупателей этот значок автоматически означает безопасность и высокое качество продукта, хотя в реальности он нередко выполняет исключительно рекламную функцию.

Продукты
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продукты

Что говорит закон о маркировке ГМО

В России требования к использованию обозначений, связанных с ГМО, формально прописаны и достаточно жёсткие. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова поясняет, что право на маркировку "не содержит ГМО" возникает только при соблюдении конкретных условий и наличии подтверждающих документов.

"Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", маркировка "не содержит ГМО" может наноситься только на ту продукцию, в которой нормативно установлен порог содержания ГМО (менее 0,9%), и производитель может подтвердить это документально", — объяснила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

При этом эксперт подчёркивает, что само наличие регламента не мешает использовать эту надпись в ситуациях, где она не несёт никакой практической информации для потребителя.

Где ГМО быть не может в принципе

Ключевая проблема заключается в правовой лакуне: закон не запрещает размещать маркировку "без ГМО" на товарах, которые по своей природе не содержат генетического материала. Этим активно пользуются производители, стремясь визуально выделить продукт на полке.

К таким товарам относятся минеральная вода, поваренная соль и пищевая сода — неорганические вещества, в которых отсутствует ДНК. Аналогичная ситуация складывается с рафинированными растительными маслами и сахаром-рафинадом: в процессе глубокой очистки из них полностью удаляются белки и фрагменты ДНК, даже если исходное сырьё было получено из генно-модифицированных культур.

Манипуляции с мясными продуктами

Особое внимание эксперт обращает на мясную продукцию. Надписи "без ГМО" на куриной грудке, свиной вырезке или колбасных изделиях вводят покупателей в заблуждение, поскольку коммерческого использования генетически модифицированных животных в пищевых целях в мире фактически не существует.

Исключением является ГМ-лосось, разрешённый к выращиванию в США, однако на российский рынок он не поставляется. Таким образом, мясо и продукты из него по умолчанию не могут содержать ГМО, и дополнительная маркировка не делает их "чище" или "безопаснее" аналогов. Об этом сообщает  Газета.Ru.

Цена иллюзии выбора

По словам Кузнецовой, использование таких стикеров формирует ложное ощущение превосходства одного товара над другим. В результате потребитель переплачивает не за реальные характеристики, а за визуальный маркер, играющий на страхах и недостатке информации.

Эксперт подчёркивает, что осознанный выбор должен строиться на анализе состава и пищевой ценности продукта. Громкие надписи, не подкреплённые объективными отличиями, не являются показателем качества и не должны становиться решающим фактором при покупке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
