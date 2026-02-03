От тарелки до сковороды: эти сыры чаще всего оправдывают цену и удивляют качеством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Интерес россиян к сырам продолжает расти, а предпочтения покупателей становятся все более определёнными. Всё больше людей делают выбор в пользу классических и насыщенных по вкусу сортов, уделяя внимание качеству и происхождению продукта. При этом структура потребления за последний год заметно изменилась.

Ассорти сыров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти сыров

Твёрдые сыры уверенно лидируют

Наибольшую долю в продажах по-прежнему занимают твёрдые сыры. По данным экспертов розничной сети, именно эта категория формирует 51,9% всего объёма реализуемого сыра. Для сравнения, год назад показатель был ниже на 2,3 процентного пункта, что говорит о стабильном и даже ускоряющемся росте интереса покупателей к таким продуктам.

Специалисты объясняют этот тренд универсальностью твёрдых сыров. Их используют как самостоятельную закуску, добавляют в горячие блюда, салаты и выпечку, а также подают в составе сырных тарелок. Кроме того, такие сыры хорошо хранятся и сохраняют вкус при длительном созревании, что делает их удобными для повседневного и праздничного стола.

Новые продукты и акцент на вкусы покупателей

Рост спроса стимулировал расширение ассортимента. В сети появились новые позиции, созданные в сотрудничестве с семейным сыродельным производством, расположенным неподалёку от Лозанны. Над разработкой рецептур работали потомственные сыровары в пятом поколении, что позволило адаптировать европейские традиции под вкусовые предпочтения российских покупателей.

"Потомственные сыровары в пятом поколении помогли приготовить продукты с учетом вкусов наших клиентов. Например, "Монлези” назван в честь ледника, скрытого в недрах гор, и имеет сливочный вкус с орехово-терпкими и минеральными тонами. Сыр "Лоурс” создан в память о медведях, которые когда-то жили в Швейцарии, он тверже привычного грюйера, а внутри насыщенно-сливочный", — отметили специалисты.

Помимо европейских новинок, в продаже представлены твёрдые сыры из Аргентины, Белоруссии и российских регионов. Это позволяет покупателям выбирать между разными стилями и ценовыми сегментами, не теряя в качестве, сообщает Газета.Ru.

Свежие и рассольные сыры: стабильный спрос

Вторую строчку рейтинга по популярности занимают свежие сыры. Их доля в структуре продаж составляет 12,2%. Чаще всего покупатели выбирают моцареллу мини и страчателлу, которые активно используются в салатах, закусках и лёгких блюдах. Эти продукты ценят за нежную текстуру, нейтральный вкус и сочетаемость с овощами, оливковым маслом и соусами.

На третьем месте расположились рассольные сыры с долей 10,5%. В эту категорию входят брынза, сулугуни, фета и чечил. Они востребованы как в традиционной кухне, так и в современных рецептах — от завтраков до горячих блюд. Эксперты отмечают, что интерес к таким сырам поддерживается их узнаваемым вкусом и сравнительно доступной ценой.

Творожные, мягкие и плавленые: нишевые категории

Четвёртую позицию в рейтинге заняли творожные сыры. Маскарпоне и рикотта чаще всего покупают для десертов, соусов и домашней выпечки. Несмотря на более узкую сферу применения, эти продукты сохраняют стабильную аудиторию.

Пятое место досталось мягким сырам с белой плесенью. Их доля составляет около 5% от общего объёма продаж. Практически на том же уровне находятся и плавленые сыры, которые остаются популярными благодаря удобству и привычному вкусу.

Далее в списке следуют козьи и овечьи сыры с долей 2,5%. Также в ассортименте присутствуют голубые сыры, вегетарианские варианты и мягкие сыры с обмытыми краями. Эти позиции ориентированы на более узкий круг потребителей, однако их наличие расширяет выбор и подчёркивает разнообразие рынка.

Россияне стали есть больше сыра

Эксперты подчёркивают, что сыр постепенно закрепляется в статусе одного из базовых продуктов питания. За последние пять лет объём его потребления в России увеличился примерно в полтора раза. Такой рост объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, значительно выросло внутреннее производство. Российские сыродельни активно осваивают новые технологии, расширяют линейки и повышают качество продукции. Во-вторых, сохраняется и растёт импорт, что позволяет поддерживать разнообразие ассортимента. В-третьих, меняется культура потребления: покупатели чаще интересуются составом, выдержкой и вкусовыми характеристиками продукта.

"Сыр — один из важных продуктов на столе россиян. По экспертным оценкам, его потребление за последние пять лет выросло примерно в полтора раза. Стоит отметить, что сильно увеличился объем производства сыра внутри страны, также растет и импорт", — заключил представитель сети.

Сравнение популярных категорий сыров

Если сравнить основные группы, можно выделить несколько ключевых различий.

  • Твёрдые сыры выигрывают за счёт универсальности и насыщенного вкуса.
  • Свежие сыры привлекают лёгкостью и свежестью, но требуют быстрого употребления.
  • Рассольные сорта занимают промежуточную позицию, сочетая яркий вкус и доступность.
  • Мягкие и творожные сыры чаще используются в конкретных рецептах, что делает их менее массовыми, но востребованными в определённых ситуациях.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
