Денег ноль, времени в обрез: простая закуска из подручных продуктов сорвала весь фокус стола

Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Еда

Когда холодильник почти пуст, а гости уже на пороге, на помощь приходят простые и проверенные рецепты. Иногда именно они неожиданно становятся главным хитом застолья. Закуска "Бюджетобродики" — как раз из этой категории: минимум затрат, никаких редких продуктов и максимум вкуса.

Горячие бутерброды с кукурузой, перцем, томатами и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горячие бутерброды с кукурузой, перцем, томатами и сыром

Продукты, которые всегда под рукой

Для приготовления "Бюджетобродиков" используются самые доступные ингредиенты. В этом и заключается их главное преимущество — никаких неожиданных трат и поисков по нескольким магазинам.

Ингредиенты

  • длинный батон или нарезной хлеб — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • репчатый лук — 1 крупный;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • плавленый сырок "Дружба" — 1 шт.;
  • зелёный консервированный горошек — 3-4 ст. л.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • свежая зелень — по желанию.

Несмотря на то что в названии фигурируют "4 ингредиента", на практике набор можно расширять или сокращать, ориентируясь на содержимое кухни. Базовый вкус при этом остаётся узнаваемым.

Пошаговое приготовление без лишних сложностей

Процесс готовки не требует кулинарного опыта и отлично подойдёт даже тем, кто редко стоит у плиты.

  1. Батон нарежьте ломтиками средней толщины. Подсушите их на сухой сковороде, в тостере или в духовке до золотистой корочки. Важно, чтобы хлеб стал хрустящим снаружи, но не пересох внутри.
  2. Пока хлеб ещё горячий, слегка натрите ломтики чесноком с одной или двух сторон — ориентируйтесь на свой вкус.
  3. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Он должен стать ароматным, но не подгореть.
  4. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелким кубиком или разомните вилкой до крошки.
  5. Плавленый сырок натрите на мелкой тёрке. Чтобы это было проще, его можно заранее ненадолго положить в морозильник.
  6. В глубокой миске соедините яйца, жареный лук, сырок, зелёный горошек и майонез. Посолите и тщательно перемешайте до однородной, пластичной массы.
  7. Готовую начинку выложите на ломтики батона. При желании украсьте свежей зеленью.

Закуску можно подавать сразу или слегка охладить — в холодном виде она тоже отлично держит форму и вкус.

Вариации рецепта для разных случаев

"Бюджетобродики" легко адаптируются под разные предпочтения. Если хочется сделать вкус ярче, можно добавить щепотку чёрного перца или паприки. Для более сытного варианта подойдёт мелко нарезанная ветчина или колбаса, а вместо майонеза иногда используют смесь сметаны и горчицы.

В постные дни яйца и сыр заменяют на обжаренные грибы и фасоль, сохраняя принцип простой и недорогой закуски. Такой подход позволяет использовать рецепт снова и снова, не боясь, что он надоест.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
