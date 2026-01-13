Старый Новый год по-новому: 4 душевных блюда от шеф-повара для семейного застолья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Старый Новый год любят не за шум, а за ощущение домашнего продолжения праздников. В ночь с 13 на 14 января многие снова собираются всей семьёй, накрывают большой стол и не спешат расходиться — застолье нередко затягивается до утра.

Праздничный стол
Фото: www.pexels.com by Nicole Michalou is licensed under Бесплатное использование
Праздничный стол

Чтобы вечер получился и традиционным, и чуть необычным, шеф-повар Евгений Овчаров предложил добавить к привычным угощениям несколько "игровых" блюд. Об этом пишет издание "Абзац".

Что поставить на стол, кроме привычных салатов

По словам повара, хорошо, когда на столе есть и знакомые блюда, и те, что ассоциируются именно с этой датой. В качестве нестандартного варианта он назвал домашние пельмени или вареники с сюрпризом — идею, которая добавляет празднику элемент гадания и весёлого ожидания.

При этом эксперты советуют класть внутрь не только начинку, но монетку. Такой "приз" воспринимается как символ удачи, однако кулинар подчёркивает, что с подобным форматом нужно быть внимательнее при еде.

"Пельмени или вареники стоит лепить, если не боитесь потерять зубы при случайном укусе монетки. Это самое классическое блюдо в праздник", — объяснил Овчаров.

"Целое блюдо" для большой семьи

Если за столом много людей, Овчаров советует выбирать угощение, которое подают целиком. Такой формат выглядит нарядно и сразу задаёт тон застолью: это может быть фаршированный поросёнок, запечённый гусь или утка, а также рыба — например, щука, сазан. Логика простая: одно большое блюдо объединяет гостей и превращается в центр стола, вокруг которого легче выстроить остальное меню — закуски, салаты, гарниры.

Блины с разными начинками как "лотерея"

Ещё один вариант для тех, кто хочет отойти от стандартного сценария, — блины с несколькими начинками. Идея в том, чтобы приготовить разные варианты (сладкие, мясные, с икрой), перемешать их при подаче и дать каждому выбрать "свой" блин. Получается одновременно и угощение, и небольшой праздничный ритуал — без сложной подготовки и лишнего пафоса.

Десерт с настроением: печенья с предсказаниями

Для финала вечера шеф предлагает сделать печенье с предсказаниями. Главный плюс в том, что текст внутри можно придумать самостоятельно: от добрых пожеланий до шуточных "пророчеств" про удачу, путешествия или приятные покупки. Такой десерт легко подать к чаю и он хорошо работает как завершающий акцент застолья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
