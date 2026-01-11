Суп, который спасает вечер: брокколи и курица превращаются в сливочную нежность за полчаса

Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне

Густые сливочные супы — один из самых простых способов вернуть ощущение уюта после холодной прогулки или насыщенного дня. Нежная текстура, мягкий сливочный вкус и сытные ингредиенты делают такое блюдо полноценным обедом или ужином. В этом варианте супа сочетаются куриное филе, брокколи и сливки, а нужная плотность достигается за счёт классического приёма с обжаркой муки на сливочном масле.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сливочный суп с брокколи и курицей

Нежность в каждой ложке

Основу вкуса здесь формирует куриный бульон, приготовленный на филе грудки. Он получается лёгким, но достаточно насыщенным, чтобы не теряться на фоне сливок и сыра. Отдельное отваривание брокколи позволяет сохранить её цвет, текстуру и вкус, а также избежать переваривания в самом супе.

Сливки средней жирности добавляют блюду мягкость, но не утяжеляют его. Чеддер, введённый в самом конце, отвечает не только за вкус, но и за дополнительную кремовую консистенцию. Важно, что сыр вводится уже после снижения температуры, иначе он может свернуться и потерять однородность.

Роль муки и сливочного масла

В отличие от большинства домашних супов, здесь используется приём с приготовлением светлой мучной основы на сливочном масле. Этот этап требует внимания, но именно он задаёт правильную текстуру блюда. Мука обжаривается до золотистого оттенка, приобретая ореховый аромат, после чего постепенно разводится горячим бульоном.

Такой способ позволяет получить густой суп без использования блендера и дополнительных загустителей. Консистенция получается однородной, бархатистой и устойчивой даже после добавления сливок и сыра.

Подготовка ингредиентов

Куриное филе отваривается отдельно в небольшом количестве воды с добавлением соли. Это позволяет одновременно получить и готовое мясо, и насыщенный бульон нужного объёма. После варки курицу важно слегка остудить и нарезать мелкими кусочками — так она равномерно распределится в супе.

Морковь натирается на мелкой тёрке, чтобы она не выделялась крупными фрагментами и гармонично вписалась в текстуру. Брокколи разбирается на небольшие соцветия и бланшируется всего несколько минут — этого достаточно, чтобы овощ стал мягким, но не потерял форму.

Процесс приготовления супа

В кастрюле с толстым дном растапливают сливочное масло и всыпают муку. Смесь постоянно помешивают, добиваясь равномерного золотистого цвета. Далее небольшими порциями вводят горячий куриный бульон, тщательно размешивая, чтобы не образовались комки.

После получения гладкой основы добавляют курицу, брокколи и морковь. Суп прогревают на медленном огне, не допуская бурного кипения. Затем вливают сливки, приправляют солью, чёрным перцем и паприкой, снова аккуратно перемешивают и дают супу дойти до нужной консистенции.

На завершающем этапе добавляется мелко натёртый чеддер. Суп прогревают ещё пару минут, постоянно помешивая, чтобы сыр полностью расплавился и равномерно распределился.

Вкусовые акценты и специи

Базовая версия супа обладает мягким сливочным вкусом, поэтому специи стоит подбирать аккуратно. Паприка добавляет лёгкую сладость и цвет, чёрный перец — умеренную пряность. Любители более ярких ощущений могут дополнить блюдо молотым чили или хлопьями острого перца уже в самом конце приготовления.

Свежая зелень — петрушка, укроп или зелёный лук — освежает вкус и делает подачу более выразительной. Несколько капель оливкового масла перед подачей усиливают аромат и добавляют блюду ресторанный штрих.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Используйте кастрюлю с толстым дном, чтобы мука не пригорала. Вводите бульон в мучную основу постепенно, постоянно помешивая венчиком. Не кипятите суп после добавления сливок и сыра — это сохранит гладкую текстуру. Добавляйте острые специи в самом конце, регулируя вкус под себя.

Популярные вопросы

Можно ли заменить чеддер другим сыром?

Да, подойдут гауда или эдам, главное — чтобы сыр хорошо плавился.

Подходит ли суп для заморозки?

Из-за сливок и сыра заморозка нежелательна: текстура после размораживания может измениться.

Чем заменить сливки?

Можно использовать молоко с небольшим количеством сливочного масла, но вкус будет менее насыщенным.