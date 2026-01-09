Не Италия и не Франция: гастрономический олимп покорил неожиданный король

В мировых гастрономических рейтингах иногда побеждают блюда, о которых многие даже не слышали. Портал Taste Atlas собрал пользовательские оценки и составил список самых любимых блюд планеты, где рядом с культовой пиццей оказалась суповая классика из Южной Америки.
Интрига в том, что первое место заняла не паста и не стейк, а густая наваристая похлёбка из Парагвая. Об этом сообщает TRAVELBOOK со ссылкой на рейтинг Taste Atlas.
Taste Atlas публикует тематические подборки и ежегодные награды Taste Atlas Awards, а также ведёт отдельный рейтинг "100 Best Dishes". Текущая версия списка основана на 453 720 проверенных пользовательских оценках и охватывает 11 781 блюдо из базы портала.
По количеству валидных голосов лидером стала суповая позиция, которую в Парагвае часто едят в прохладную погоду.
На вершине списка оказался vori vori — насыщенный куриный бульон с овощами и свежей зеленью, где прямо в жидкости отвариваются небольшие шарики из кукурузной муки и сыра.
В описании Taste Atlas подчёркивается важная деталь: плотные клёцки впитывают бульон, но сохраняют форму, поэтому суп получается густым без добавления муки или других загустителей.
На родине это не экзотика, а понятная "домашняя еда", которой гордятся как частью национальной кухни.
В нынешнем рейтинге второе место заняла неаполитанская пицца — та самая, которую Taste Atlas описывает через две классические версии: Marinara и Margherita, с тонким основанием и пышным бортиком.
Третью строчку заняло блюдо из Италии, связанное с Пьемонтом и белыми трюфелями: tajarin al tartufo bianco — тонкая длинная яичная лапша с маслом, перцем и свежими белыми трюфелями, иногда с добавлением пармезана.
