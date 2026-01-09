Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений

Не Италия и не Франция: гастрономический олимп покорил неожиданный король

В мировом рейтинге Taste Atlas победил наваристый суп из Парагвая
Еда

В мировых гастрономических рейтингах иногда побеждают блюда, о которых многие даже не слышали. Портал Taste Atlas собрал пользовательские оценки и составил список самых любимых блюд планеты, где рядом с культовой пиццей оказалась суповая классика из Южной Америки.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

Интрига в том, что первое место заняла не паста и не стейк, а густая наваристая похлёбка из Парагвая. Об этом сообщает TRAVELBOOK со ссылкой на рейтинг Taste Atlas.

Как Taste Atlas выбирал "лучшее блюдо мира"

Taste Atlas публикует тематические подборки и ежегодные награды Taste Atlas Awards, а также ведёт отдельный рейтинг "100 Best Dishes". Текущая версия списка основана на 453 720 проверенных пользовательских оценках и охватывает 11 781 блюдо из базы портала.

По количеству валидных голосов лидером стала суповая позиция, которую в Парагвае часто едят в прохладную погоду.

Победитель рейтинга: суп vori vori из Парагвая

На вершине списка оказался vori vori — насыщенный куриный бульон с овощами и свежей зеленью, где прямо в жидкости отвариваются небольшие шарики из кукурузной муки и сыра.

В описании Taste Atlas подчёркивается важная деталь: плотные клёцки впитывают бульон, но сохраняют форму, поэтому суп получается густым без добавления муки или других загустителей.

На родине это не экзотика, а понятная "домашняя еда", которой гордятся как частью национальной кухни.

Что на втором и третьем местах

В нынешнем рейтинге второе место заняла неаполитанская пицца — та самая, которую Taste Atlas описывает через две классические версии: Marinara и Margherita, с тонким основанием и пышным бортиком.

Третью строчку заняло блюдо из Италии, связанное с Пьемонтом и белыми трюфелями: tajarin al tartufo bianco — тонкая длинная яичная лапша с маслом, перцем и свежими белыми трюфелями, иногда с добавлением пармезана.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Садоводство, цветоводство
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Садоводство, цветоводство
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Домашний зимний детокс для кожи и волос включает ванны, маски и массаж
Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Читта ди Кастелло сохранил городскую жизнь эпохи Возрождения
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Индейку для сочного стейка маринуют в чесноке и оливковом масле
На Марсе найден камень с высоким содержанием железа и никеля — Earth
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.