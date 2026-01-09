Арбузная ломка в январе: исследование показало, каких продуктов больше всего не хватает россиянам зимой

43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой

Зимнее меню для многих превращается в список гастрономических потерь, где на первом месте оказывается ностальгия по вкусам лета.

Согласно результатам опроса программы лояльности «Х5 Клуба», почти 40% россиян больше всего тоскуют по свежим ягодам, а треть опрошенных сожалеют об исчезновении из рациона сезонных овощей. При этом более трети респондентов заявили, что их питание остаётся неизменным независимо от времени года.

Главные объекты сезонной ностальгии

Безоговорочными лидерами в рейтинге самых болезненных гастрономических потерь стали бахчевые культуры. Арбузы и дыни с сожалением вычеркивают из списка покупок 43% опрошенных, что делает их символом ушедшего лета. Интересно, что не только ягоды и фрукты становятся предметом тоски: 9% респондентов признались, что зимой стали меньше есть мороженое, и сожалеют об этом.

Менее выражена грусть по поводу исчезновения свежей зелени (14%) и фруктов в целом (11%). Совсем без сожалений россияне готовы расстаться со свежей зеленью (5%) и лимонадом (2%). Примечательно, что каждый четвёртый участник опроса (23%) убеждён, что с наступлением холодов сезон свежих ягод окончательно закрывается до следующего лета, что отражает устоявшееся восприятие доступности этих продуктов, сообщает Газета.Ru.

Адаптация потребительского поведения

Исследование также показало, как меняются стратегии покупок в холодный период. Почти треть опрошенных (31%) отмечают, что их чек в магазине растёт за счёт приобретения более дорогих импортных овощей и фруктов. Ещё 22% респондентов нашли компромиссный вариант, частично заменяя свежие продукты их замороженными аналогами, которые сохраняют часть витаминов и позволяют разнообразить рацион.

При этом каждый четвертый потребитель (26%) не видит существенной разницы в наполнении своей продуктовой корзины зимой и летом. Это может говорить как о сформированных привычках, не зависящих от сезона, так и о широкой доступности большинства категорий товаров в супермаркетах круглый год, пусть и по другой цене. Опрос, в котором приняли участие более тысячи россиян, демонстрирует, что зимние изменения в питании — это не только вопрос физиологии, но и сильный эмоциональный фактор, связанный с традициями и вкусовыми воспоминаниями.