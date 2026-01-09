Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%

Арбузная ломка в январе: исследование показало, каких продуктов больше всего не хватает россиянам зимой

43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Еда

Зимнее меню для многих превращается в список гастрономических потерь, где на первом месте оказывается ностальгия по вкусам лета.

Женщина с арбузом в руках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с арбузом в руках

Согласно результатам опроса программы лояльности «Х5 Клуба», почти 40% россиян больше всего тоскуют по свежим ягодам, а треть опрошенных сожалеют об исчезновении из рациона сезонных овощей. При этом более трети респондентов заявили, что их питание остаётся неизменным независимо от времени года.

Главные объекты сезонной ностальгии

Безоговорочными лидерами в рейтинге самых болезненных гастрономических потерь стали бахчевые культуры. Арбузы и дыни с сожалением вычеркивают из списка покупок 43% опрошенных, что делает их символом ушедшего лета. Интересно, что не только ягоды и фрукты становятся предметом тоски: 9% респондентов признались, что зимой стали меньше есть мороженое, и сожалеют об этом.

Менее выражена грусть по поводу исчезновения свежей зелени (14%) и фруктов в целом (11%). Совсем без сожалений россияне готовы расстаться со свежей зеленью (5%) и лимонадом (2%). Примечательно, что каждый четвёртый участник опроса (23%) убеждён, что с наступлением холодов сезон свежих ягод окончательно закрывается до следующего лета, что отражает устоявшееся восприятие доступности этих продуктов, сообщает Газета.Ru.

Адаптация потребительского поведения

Исследование также показало, как меняются стратегии покупок в холодный период. Почти треть опрошенных (31%) отмечают, что их чек в магазине растёт за счёт приобретения более дорогих импортных овощей и фруктов. Ещё 22% респондентов нашли компромиссный вариант, частично заменяя свежие продукты их замороженными аналогами, которые сохраняют часть витаминов и позволяют разнообразить рацион.

При этом каждый четвертый потребитель (26%) не видит существенной разницы в наполнении своей продуктовой корзины зимой и летом. Это может говорить как о сформированных привычках, не зависящих от сезона, так и о широкой доступности большинства категорий товаров в супермаркетах круглый год, пусть и по другой цене. Опрос, в котором приняли участие более тысячи россиян, демонстрирует, что зимние изменения в питании — это не только вопрос физиологии, но и сильный эмоциональный фактор, связанный с традициями и вкусовыми воспоминаниями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука и техника
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Тест "сесть-встать" оценивает функциональную силу ног и биологический возраст
Январское черенкование монстеры даёт более плотные корни — ouest-france
Алюминиевая посуда выделяет металл в пищу при готовке — Obchodpromiminko
Ветеринары рекомендуют скрининг когнитивных нарушений у собак с 10 лет — Earth
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.