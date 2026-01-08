Яд вместо витаминов: как перезрелые яблоки и помидоры становятся источником смертельных токсинов

Перезрелые фрукты и овощи на прилавке или в холодильнике — это не просто некрасивые или слишком мягкие продукты, а настоящий коктейль из потенциальных угроз. Как рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова, нарушение целостности кожуры и размягчение тканей создают идеальную среду для развития опасной микробиоты, способной продуцировать токсины.
Основную опасность в перезрелых плодах представляют плесневые грибы, которые легко проникают через повреждённую кожуру. Такие фитопатогенные грибы родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium и Alternaria являются продуцентами микотоксинов — высокотоксичных вторичных метаболитов, обладающих канцерогенным, мутагенным, тератогенным и иммуносупрессивным действием, объяснила эксперт.
Среди самых опасных веществ специалист выделила афлатоксины, вырабатываемые грибами Aspergillus, которые обладают мощным гепатотоксичным и канцерогенным эффектом, провоцируя рак печени. Не менее опасен патулин — нейротоксин, характерный для перезрелых яблок, груш и помидоров, который не разрушается даже при термической обработке. Также существует риск обнаружения охратоксина А, поражающего почки, который может присутствовать в винограде и сухофруктах.
"Важно! Токсигенные грибы способны проникать гифами глубоко в ткань плода. Поэтому срезание поврежденного участка не гарантирует безопасность — токсины уже могут быть диффундированы в визуально здоровые части", — предупредила Ксения Кузнецова.
Перезрелые плоды с высоким содержанием сахаров являются благоприятной средой не только для плесени, но и для диких дрожжей и бактерий, запускающих процесс спонтанного брожения. По словам эксперта, это может привести к нескольким опасным последствиям. Дрожжи, сбраживая сахара, накапливают этанол, что особенно рискованно для детей, которые могут случайно употребить алкоголь с забродившим соком или пюре, сообщает Газета.Ru.
Кроме того, в процессе ферментации накапливаются органические кислоты, такие как уксусная и молочная, которые резко меняют pH продукта и могут вызывать расстройства пищеварения. Явным видимым признаком активного брожения и абсолютной непригодности продукта является вздутие упаковки — так называемый бомбаж, который служит прямым указанием на необходимость немедленной утилизации.
Для минимизации рисков Ксения Кузнецова дала ряд конкретных рекомендаций. Прежде всего, необходимо без сожаления отбраковывать любые плоды с признаками плесени, размокания, гнилостного запаха или потемневшими размягчёнными участками. Хранить фрукты и овощи лучше при низких температурах (+4…+6 °C) и пониженной влажности, что замедляет процессы порчи.
Специалист настаивает, что перезрелый или повреждённый плод подлежит исключительно утилизации, а попытки сэкономить, вырезая испорченную часть, несоизмеримы с потенциальным риском для здоровья. С точки зрения пищевой безопасности такие продукты следует рассматривать как потенциальный источник биологических опасностей, а сознательный отказ от их употребления является эффективной мерой профилактики как острых отравлений, так и долгосрочного негативного воздействия токсинов на организм.
