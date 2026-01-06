Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Синдром праздничного сердца связан с фибрилляцией предсердий после алкоголя
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в 2025 году
Оса-блестянка откладывает до сотни яиц в одно яйцо жука
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала

Секрет сочности спрятан в соусе: привычное блюдо неожиданно играет по новым правилам

Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Еда

Классические блюда часто получают вторую жизнь, когда их готовят по-новому. Куриный стейк Солсбери — как раз такой случай: знакомый вкус, но более легкое и современное исполнение. Это сытное блюдо одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для спокойного выходного обеда. Об этом рассказывает Allrecipes.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Что такое куриный стейк Солсбери

Куриный вариант стейка Солсбери — это интерпретация знаменитого американского блюда, где вместо говядины используется куриное филе или бедро. Мясо измельчается до нежной текстуры, формируется в сочные котлеты и подается с насыщенным грибным соусом. Благодаря курице блюдо получается более мягким и менее тяжелым, сохраняя при этом глубину вкуса.

Особенность рецепта — баланс специй и соусов. Соевый и вустерширский соусы добавляют умами, кетчуп — легкую сладость, а лимонный сок в подливе освежает общий вкус. Во многом именно такие приемы помогают добиться эффекта, когда котлета держит форму и сок одновременно.

Почему этот рецепт считается удачным

Куриные котлеты проходят короткое охлаждение перед жаркой, что помогает им держать форму. Обжаривание на смеси сливочного и растительного масла дает румяную корочку без пересушивания. Грибной соус готовится в той же сковороде, впитывая все ароматные соки, оставшиеся после мяса.

"Этот вариант всегда получается сочным и ароматным, а грибной соус делает блюдо по-настоящему законченным", — отмечается в авторском описании рецепта.

Как добиться сочности куриных котлет

Правильная текстура — ключевой момент. Куриное мясо измельчается не до пасты, а до грубой, но однородной массы. Панировочные сухари и яйцо удерживают влагу, а охлаждение перед жаркой стабилизирует котлеты. Важно не передерживать их на сковороде: они доходят до готовности уже в соусе.

Грибной соус как главный акцент

Соус на основе куриного бульона и грибов делает блюдо универсальным. Он подходит не только к котлетам, но и к картофельному пюре, рису или макаронам. Обжарка грибов до золотистого цвета усиливает вкус, а мука придает соусу нужную плотность без ощущения тяжести. По тому же принципу работает и секретная подлива по-бабушкиному, которая собирает блюдо в единое целое.

Сравнение куриного и классического стейка Солсбери

Классический вариант готовится из говядины и имеет более насыщенный мясной вкус. Куриный стейк легче усваивается и быстрее готовится. При этом оба блюда объединяет характерный соус и форма подачи, чаще всего с пюре или овощным гарниром.

Плюсы и минусы куриного стейка Солсбери

Этот вариант часто выбирают за универсальность и более легкий состав. Он подходит для повседневного меню и не требует сложных ингредиентов.
Плюсы: нежная текстура, быстрый процесс приготовления, сочный грибной соус, подходит для всей семьи.
Минусы: требует аккуратности при жарке, чтобы котлеты не пересохли, и точного соблюдения температуры.

Советы по приготовлению куриного стейка Солсбери

Используйте охлажденное куриное мясо без кожи и костей.
Не измельчайте массу слишком мелко — текстура должна оставаться мясной.
Обязательно охладите заготовку перед формированием котлет.
Жарьте котлеты до румяной корочки, но не до полной готовности.
Доводите блюдо в соусе, контролируя внутреннюю температуру мяса.

Популярные вопросы о курином стейке Солсбери

Можно ли использовать куриные бедра вместо грудки?
Да, бедра сделают котлеты еще сочнее.

С чем лучше всего подавать блюдо?
Классический вариант — картофельное пюре, но также подойдут рис или овощи.

Можно ли приготовить соус заранее?
Да, соус можно разогреть перед подачей, добавив немного бульона.

Как понять, что курица готова?
Внутренняя температура должна достигать 74 °C.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Белоголовый саки почти не издает звуков в дикой природе
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Прыжок с кресельного подъёмника таит опасности — Pravda
Светло-бежевый блонд вытеснит платиновые оттенки в 2026 — Folha Vitoria
Еловые ветки после праздников используют для декора и ароматизации дома — 20 Minutes
Подводные звуки в Южном океане оказались диалогом — FUTURA
Уличные прогулки повышают риск травм у домашних кошек
Календарь Луны на 2026 год включает 13 редких событий — Space.com
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.