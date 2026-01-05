Вареники тают во рту: всего лишь одна хитрость с сырой картошкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Вареники с сырой картошкой — пример блюда, которое готовится быстрее классического варианта и при этом выигрывает по вкусу.

Вареники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники

Начинка не проходит предварительную термическую обработку, поэтому картофель остаётся ярким, сочным и по-настоящему "картофельным", пишет povar.ru.

Почему стоит попробовать вареники с сырой картошкой

В большинстве рецептов используется отварной картофель, но именно сырой делает начинку более насыщенной и выразительной. Картофель готовится уже внутри теста, пропитывается соком лука и специями, а вареники получаются сочными без дополнительных соусов. К тому же этот способ экономит время — не нужно отдельно варить и толочь картошку.

Ингредиенты и их особенности

Для рецепта используются простые продукты, которые легко найти на кухне. Тесто получается мягким и эластичным, а начинка — ароматной и сытной.

Основные ингредиенты:
• картофель — 4-5 средних клубней
• репчатый лук — 1 штука
• мука — 2 стакана + 2-3 ст. ложки при необходимости
• молоко — 0,5 стакана (холодное)
• вода — 1/3 стакана (холодная кипячёная)
• яйцо — 1 штука
• растительное масло (можно сливочное) — 1 ч. ложка + немного в начинку
• соль — 0,5 ч. ложки + по вкусу в начинку
• специи — по вкусу

Из указанного количества получается около 32 вареников.

Подготовка начинки

Картофель и лук очищают и нарезают очень мелкими кубиками. Важно именно нарезать, а не натирать — так начинка сохраняет структуру и не пускает лишний сок. Овощи солят, добавляют специи по вкусу и немного растительного масла. Масло делает начинку более сочной и предотвращает пересыхание картофеля при варке.

Как приготовить тесто

Муку просеивают в миску и делают углубление в центре. В него вливают холодное молоко, воду и растительное масло, добавляют яйцо и соль. Тесто вымешивают до однородности. Оно должно быть плотным, но податливым. Если тесто липнет к рукам, подсыпают ещё немного муки.

Готовому тесту дают "отдохнуть" 10-15 минут под полотенцем — за это время клейковина разойдётся, и раскатывать будет легче.

Формирование и варка вареников

Тесто делят на части, каждую скатывают в жгут и нарезают на небольшие кусочки. Из них формируют шарики и раскатывают в тонкие кружочки. В центр каждого выкладывают начинку, края плотно защипывают, формируя аккуратные вареники.

Варят их в слегка подсоленной воде 12-15 минут после закипания. Готовые вареники всплывают и становятся мягкими.

Подают блюдо горячим, чаще всего со сметаной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
