Аромат на весь дом: добавить лучше это в рождественский кекс — результат превосходит все ожидания

Рождественский кекс с сухофруктами и орехами удивит насыщенным вкусом

Рождественский кекс с сухофруктами давно стал для многих обязательной частью праздничного стола. Его любят за насыщенный вкус, аромат специй и текстуру, в которой сочетается нежное тесто и щедрая начинка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождественский кекс

Такой кекс хорош и к полднику, и как десерт к чаю в кругу гостей. Об этом сообщает povar. ru.

Почему этот кекс считают универсальным

Рождественский кекс ценят за простоту рецепта и предсказуемый результат. Он не требует сложных техник, но при этом выглядит нарядно и хранится дольше, чем большинство бисквитов. Орехи, сухофрукты и сливочное масло делают вкус насыщенным, а добавление ванили подчёркивает сладкие ноты.

Отдельное преимущество — вариативность. В тесто можно добавлять разные сухофрукты, менять орехи или усиливать аромат за счёт алкоголя. Например, если дома есть цукаты имбиря, их можно мелко нарезать и вмешать в тесто перед выпечкой: кекс от этого только выиграет.

Ингредиенты

В основе рецепта — доступные продукты, которые легко найти в любом магазине.

Основные ингредиенты:

• сухофрукты — 200 г

• орехи — 100 г

• сливочное масло — 120 г

• яйца — 3 штуки

• мука — 150 г

• разрыхлитель — 1 ч. ложка

• сахар — 1 стакан

• ваниль — по вкусу

• сахарная пудра — 50 г (для подачи)

Важно использовать именно сливочное масло, а не маргарин: от этого напрямую зависит вкус и аромат готового кекса.

Как подготовить начинку

Сухофрукты нужно заранее промыть и перебрать. Изюм очищают от примесей, курагу нарезают тонкой соломкой — лучше брать сухую, чтобы после замачивания она сохранила форму. Орехи слегка поджаривают на сухой сковороде, чтобы усилить аромат.

Подготовленные сухофрукты и орехи складывают в миску и заливают коньяком или ромом. Достаточно 30 минут, чтобы они набухли и впитали аромат, не потеряв структуру.

Приготовление теста и выпечка

Масло заранее размягчают при комнатной температуре, затем взбивают с сахаром до однородности. После этого по одному вводят яйца, продолжая взбивание, и добавляют ваниль. Разрыхлитель вмешивают вместе с просеянной мукой, замешивая мягкое тесто.

В самом конце добавляют сухофрукты и орехи вместе с остатками алкоголя. Тесто выкладывают в форму и распределяют так, чтобы в центре его было немного меньше, чем по краям. Этот приём помогает избежать трещины сверху: при выпечке центр поднимается и поверхность остаётся аккуратной.

Кекс выпекают при температуре 150-160 градусов около часа. Готовность проверяют деревянной палочкой — она должна выходить сухой.