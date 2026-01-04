Пирог Зебра рисует идеальные полосы сам: тесто льётся по центру — и узор готов

Пирог "Зебра" давно стал классикой домашней кухни. Его готовят из доступных ингредиентов, а результат всегда выглядит эффектно. Контрастные светлые и шоколадные слои формируются без особых навыков — достаточно просто поочерёдно выкладывать тесто в форму.
Сметана в составе делает выпечку особенно мягкой и нежной, а сливочное масло придаёт насыщенный вкус. Такой пирог хорошо пропекается и остаётся сочным даже на следующий день, сообщает russianfood.
|Яйца — 5 шт.
|Сахар — 240-320 г
|Масло сливочное (растопить) — 150-200 г
|Сметана — 200 мл
|Сода — 0,5 ч. ложки (погасить уксусом)
|Мука — 250-270 г
|Какао — 2 ст. ложки
В "Зебре" яйца отвечают за пышность, сметана — за мягкость, а какао создаёт характерный узор и шоколадный акцент. Количество сахара можно регулировать, подстраивая вкус под свои предпочтения. Все ингредиенты смешать, кроме какао. Полученное тесто разделить на две равные части. В одну часть добавить какао.
Важно, чтобы тесто в обеих мисках было одинаковой консистенции — примерно как у негустой сметаны. Тогда слои будут растекаться в форме равномерно и образуют чёткий рисунок.
Секрет "зебрового" эффекта прост. В смазанную форму (26-28 см) по центру выкладывают поочерёдно ложки светлого и тёмного теста. Массы сами растекаются, образуя кольца. Перемешивать их не нужно — именно это и создаёт полосатый рисунок.
Взбивайте яйца с сахаром до светлой пышной массы — это влияет на воздушность.
Масло добавляйте остывшим, чтобы тесто не "сварилось".
Делите тесто строго поровну, чтобы полосы получились равномерными.
Если верх схватывается раньше времени, накройте форму фольгой и уменьшите температуру.
