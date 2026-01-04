Пирог Зебра рисует идеальные полосы сам: тесто льётся по центру — и узор готов

Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако

Пирог "Зебра" давно стал классикой домашней кухни. Его готовят из доступных ингредиентов, а результат всегда выглядит эффектно. Контрастные светлые и шоколадные слои формируются без особых навыков — достаточно просто поочерёдно выкладывать тесто в форму.

Фото: YouTube by YouTube-канал TASTY COOKING, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог "Зебра"

Сметана в составе делает выпечку особенно мягкой и нежной, а сливочное масло придаёт насыщенный вкус. Такой пирог хорошо пропекается и остаётся сочным даже на следующий день, сообщает russianfood.

Основные ингредиенты и их роль

Яйца — 5 шт. Сахар — 240-320 г Масло сливочное (растопить) — 150-200 г Сметана — 200 мл Сода — 0,5 ч. ложки (погасить уксусом) Мука — 250-270 г Какао — 2 ст. ложки

В "Зебре" яйца отвечают за пышность, сметана — за мягкость, а какао создаёт характерный узор и шоколадный акцент. Количество сахара можно регулировать, подстраивая вкус под свои предпочтения. Все ингредиенты смешать, кроме какао. Полученное тесто разделить на две равные части. В одну часть добавить какао.

Важно, чтобы тесто в обеих мисках было одинаковой консистенции — примерно как у негустой сметаны. Тогда слои будут растекаться в форме равномерно и образуют чёткий рисунок.

Как формируется фирменный узор

Секрет "зебрового" эффекта прост. В смазанную форму (26-28 см) по центру выкладывают поочерёдно ложки светлого и тёмного теста. Массы сами растекаются, образуя кольца. Перемешивать их не нужно — именно это и создаёт полосатый рисунок.

Советы

Взбивайте яйца с сахаром до светлой пышной массы — это влияет на воздушность.

Масло добавляйте остывшим, чтобы тесто не "сварилось".

Делите тесто строго поровну, чтобы полосы получились равномерными.

Если верх схватывается раньше времени, накройте форму фольгой и уменьшите температуру.