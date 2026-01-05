Сытный, но лёгкий: сливок минимум, а кремовость — как у ресторанного блюда с неожиданной основой

Нежный томатный суп с фасолью — пример того, как простые ингредиенты могут дать насыщенный вкус и сытную текстуру. Запечённые овощи, сливки и белая фасоль создают сбалансированное блюдо, которое подойдёт и для обеда, и для лёгкого ужина. Такой суп хорошо сочетается с хлебом с хрустящей коркой или свежим салатом, особенно если вы цените блюда с бархатной консистенцией, как у супа с шелковистой текстурой. Об этом сообщает Allrecipes.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томатный крем-суп с гренками

Почему томатный суп с фасолью получается таким кремовым

Ключевую роль в рецепте играют фасоль каннеллини и сливки. Фасоль при измельчении даёт естественную кремовую плотность без необходимости использовать муку или крахмал.

Запекание помидоров и болгарского перца усиливает их сладость и убирает лишнюю кислотность, делая вкус более округлым и глубоким. Оливковое масло и смесь трав Cantanzaro дополняют овощи средиземноморскими нотами.

Баланс вкуса и пользы

Белая фасоль добавляет супу растительный белок и делает блюдо более сытным. Томатная паста усиливает вкус томатов, а куриный бульон служит основой, связывающей все ингредиенты.

Сливки добавляются в конце, чтобы сохранить нежную текстуру и избежать расслоения при варке. Тимьян используется не только как украшение, но и как ароматный акцент — по тому же принципу, что и в других зимних супах для уюта.

Как готовится суп

Овощи сначала запекаются, а не варятся. Это важный этап, который отличает рецепт от классических томатных супов. После этого все компоненты измельчаются в блендере до однородности и лишь затем кратко прогреваются на плите.

Такой подход сохраняет яркий вкус овощей и позволяет точно контролировать консистенцию.

Сравнение: суп с фасолью и классический томатный суп

Классический томатный суп обычно легче и менее сытный, так как готовится без бобовых. Версия с фасолью плотнее, насыщеннее и может выступать самостоятельным блюдом без второго.

Кроме того, фасоль снижает резкие кислотные нотки томатов, что особенно важно для тех, кто чувствителен к кислой пище.

Плюсы и минусы рецепта

Этот суп имеет ряд очевидных преимуществ, но есть и нюансы, которые стоит учитывать.

Плюсы: кремовая текстура без загустителей, хорошее содержание белка, простой набор ингредиентов, универсальность подачи.

кремовая текстура без загустителей, хорошее содержание белка, простой набор ингредиентов, универсальность подачи. Минусы: необходимость использовать блендер, наличие сливок делает блюдо менее подходящим для строгих диет, запекание увеличивает общее время приготовления.

Советы шаг за шагом по приготовлению

Выбирайте спелые мясистые томаты — они дадут более насыщенный вкус.

Не пропускайте этап запекания, именно он формирует аромат.

Измельчайте суп порциями, если блендер небольшой.

Прогревайте суп на слабом огне, не доводя до кипения после добавления сливок.

Популярные вопросы о томатном супе с фасолью

Какую фасоль лучше использовать?

Оптимально подойдёт каннеллини, но можно заменить её другой белой фасолью с мягкой текстурой.

Можно ли сделать суп без сливок?

Да, текстура останется кремовой за счёт фасоли, но вкус будет менее мягким.

Сколько хранится готовый суп?

В холодильнике суп можно хранить до двух суток в герметичной ёмкости.