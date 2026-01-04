Лагман из говядины собирает обед или ужин без сложных техник: густой бульон и лапша делают дело за вас

Если хочется приготовить сытный обед без сложных техник и редких ингредиентов, лагман из говядины — один из самых удачных вариантов. Это блюдо объединяет густой ароматный бульон, мягкое мясо, крупно нарезанные овощи и длинную лапшу.
Домашний лагман легко адаптировать под обычную кухню, не теряя его насыщенного вкуса. Об этом рассказывает russianfood.
Что делает лагман универсальным блюдом
Лагман одновременно относится и к первым, и ко вторым блюдам. За счёт бульона он напоминает суп, а благодаря лапше и мясу легко заменяет полноценное горячее.
Говядина для лагмана подходит лучше всего: она даёт плотный вкус и хорошо сочетается с овощами. Важный момент — нарезка. Все ингредиенты режут достаточно крупно, чтобы они сохраняли текстуру даже после длительного тушения.
Лапшу перед подачей отварить, положить в глубокую тарелку, сверху — мясо с овощами. Налить бульона и украсить лагман из говядины рубленой зеленью.
Как готовится лагман в домашних условиях
|Продукты
|Говядина — 400 г
|Помидоры — 3 шт.
|Перец болгарский — 1 шт.
|Морковь — 2 шт.
|Лук репчатый — 1 шт.
|Картофель крупный — 1 шт.
|Редька — 0,5 шт.
|Бульон мясной — 200 мл
|Масло растительное — 100 мл
|Соль — по вкусу
|Специи для мяса — 1 ч. л.
|Зелень (укроп, петрушка) — 10 г
|Для лапши:
|Мука — 200 г
|Яйцо — 1 шт.
|Вода — 75 мл
|Соль — 0,5 ч. л.
Сначала замешивают плотное тесто из муки, яйца, воды и соли. Его раскатывают в пласт и нарезают тонкими полосками. Лапшу отваривают в подсоленной воде, промывают холодной водой и откладывают.
Мясо обжаривают в казане или глубокой сковороде до лёгкой корочки. Затем добавляют лук, морковь и болгарский перец, а после — картофель, редьку и помидоры. Овощи тушатся вместе с мясом, специями и бульоном до мягкости. В самом конце добавляют чеснок и свежую зелень.
Плюсы и минусы лагмана
Лагман ценят за насыщенность и универсальность. Он хорошо хранится, разогревается без потери вкуса и подходит для большой семьи.
Плюсы
- сытное блюдо из доступных продуктов;
- можно регулировать густоту бульона;
- подходит для обеда и ужина;
- легко адаптируется под разные специи и овощи.
Минусы
- требует времени на подготовку ингредиентов;
- при избытке специй вкус может стать резким;
- без казана сложнее добиться аутентичного аромата.
Советы по приготовлению лагмана
-
Используйте мясной бульон, а не воду — вкус будет глубже.
-
Не мельчите овощи: лагман любит крупную нарезку.
-
Добавляйте специи постепенно, пробуя бульон.
-
Лапшу храните отдельно и соединяйте с бульоном только при подаче.