Лагман из говядины собирает обед или ужин без сложных техник: густой бульон и лапша делают дело за вас

Если хочется приготовить сытный обед без сложных техник и редких ингредиентов, лагман из говядины — один из самых удачных вариантов. Это блюдо объединяет густой ароматный бульон, мягкое мясо, крупно нарезанные овощи и длинную лапшу.

Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лагман в ресторане «Самарканд», г. Прага, Чехия

Домашний лагман легко адаптировать под обычную кухню, не теряя его насыщенного вкуса. Об этом рассказывает russianfood.

Что делает лагман универсальным блюдом

Лагман одновременно относится и к первым, и ко вторым блюдам. За счёт бульона он напоминает суп, а благодаря лапше и мясу легко заменяет полноценное горячее.

Говядина для лагмана подходит лучше всего: она даёт плотный вкус и хорошо сочетается с овощами. Важный момент — нарезка. Все ингредиенты режут достаточно крупно, чтобы они сохраняли текстуру даже после длительного тушения.

Лапшу перед подачей отварить, положить в глубокую тарелку, сверху — мясо с овощами. Налить бульона и украсить лагман из говядины рубленой зеленью.

Как готовится лагман в домашних условиях