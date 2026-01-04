Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лагман из говядины собирает обед или ужин без сложных техник: густой бульон и лапша делают дело за вас

Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке
Еда

Если хочется приготовить сытный обед без сложных техник и редких ингредиентов, лагман из говядины — один из самых удачных вариантов. Это блюдо объединяет густой ароматный бульон, мягкое мясо, крупно нарезанные овощи и длинную лапшу.

Лагман в ресторане «Самарканд», г. Прага, Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лагман в ресторане «Самарканд», г. Прага, Чехия

Домашний лагман легко адаптировать под обычную кухню, не теряя его насыщенного вкуса. Об этом рассказывает russianfood.

Что делает лагман универсальным блюдом

Лагман одновременно относится и к первым, и ко вторым блюдам. За счёт бульона он напоминает суп, а благодаря лапше и мясу легко заменяет полноценное горячее.

Говядина для лагмана подходит лучше всего: она даёт плотный вкус и хорошо сочетается с овощами. Важный момент — нарезка. Все ингредиенты режут достаточно крупно, чтобы они сохраняли текстуру даже после длительного тушения.

Лапшу перед подачей отварить, положить в глубокую тарелку, сверху — мясо с овощами. Налить бульона и украсить лагман из говядины рубленой зеленью.

Как готовится лагман в домашних условиях

Продукты
Говядина — 400 г
Помидоры — 3 шт.
Перец болгарский — 1 шт.
Морковь — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Картофель крупный — 1 шт.
Редька — 0,5 шт.
Бульон мясной — 200 мл
Масло растительное — 100 мл
Соль — по вкусу
Специи для мяса — 1 ч. л.
Зелень (укроп, петрушка) — 10 г
Для лапши:
Мука — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 75 мл
Соль — 0,5 ч. л.

Сначала замешивают плотное тесто из муки, яйца, воды и соли. Его раскатывают в пласт и нарезают тонкими полосками. Лапшу отваривают в подсоленной воде, промывают холодной водой и откладывают.

Мясо обжаривают в казане или глубокой сковороде до лёгкой корочки. Затем добавляют лук, морковь и болгарский перец, а после — картофель, редьку и помидоры. Овощи тушатся вместе с мясом, специями и бульоном до мягкости. В самом конце добавляют чеснок и свежую зелень.

Плюсы и минусы лагмана

Лагман ценят за насыщенность и универсальность. Он хорошо хранится, разогревается без потери вкуса и подходит для большой семьи.

Плюсы

  • сытное блюдо из доступных продуктов;
  • можно регулировать густоту бульона;
  • подходит для обеда и ужина;
  • легко адаптируется под разные специи и овощи.

Минусы

  • требует времени на подготовку ингредиентов;
  • при избытке специй вкус может стать резким;
  • без казана сложнее добиться аутентичного аромата.

Советы по приготовлению лагмана

  1. Используйте мясной бульон, а не воду — вкус будет глубже.

  2. Не мельчите овощи: лагман любит крупную нарезку.

  3. Добавляйте специи постепенно, пробуя бульон.

  4. Лапшу храните отдельно и соединяйте с бульоном только при подаче.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
