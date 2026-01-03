Хватит готовить одно и тоже: удивите своих гостей этим морским салатом

Морской салат с креветками, кальмарами и мидиями — это тот самый вариант, который выглядит празднично, а готовится без сложных техник. Он сочетает нежные морепродукты, свежие овощи и мягкую сливочную заправку, поэтому одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для торжественного стола.
Такой салат ценят за сбалансированный вкус и ощущение "моря" без перегруженности ингредиентами. Об этом сообщает "Вкусненько".
Морепродукты дают салату белковую основу, яйца добавляют сытность, а свежие огурцы — хруст и легкость. В результате блюдо не кажется тяжелым, даже если заправлено майонезом, и хорошо сочетается с другими закусками: от тарталеток до тостов и лаваша.
Для классического варианта понадобятся:
Мидии — 100 г.
Креветки замороженные, неочищенные — 300 г.
Кальмар — 300 г.
Куриные яйца — 3 шт.
Свежие огурцы — 3 шт.
Майонез — по вкусу.
Горчица — 1/2 ч. л.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Лимон — 1/2 шт. для украшения и лёгкой кислинки.
Креветки отваривают в подсоленной воде 2-3 минуты после закипания, затем быстро охлаждают и очищают. Мидии, если они варёно-мороженые, достаточно разморозить и при необходимости прогреть. Кальмар опускают в кипящую воду буквально на 30-40 секунд, затем сразу перекладывают в холодную — так он останется мягким.
Яйца отваривают вкрутую, остужают и нарезают кубиками. Огурцы режут соломкой или небольшими кусочками, чтобы они не "перекрывали" морепродукты. Кальмар нарезают кольцами или полосками, креветки при необходимости разрезают пополам.
Все ингредиенты соединяют в миске, солят, перчат, добавляют майонез и горчицу, аккуратно перемешивают. Перед подачей салат можно охладить 15-20 минут и украсить дольками лимона.
