Хватит готовить одно и тоже: удивите своих гостей этим морским салатом

Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым

Морской салат с креветками, кальмарами и мидиями — это тот самый вариант, который выглядит празднично, а готовится без сложных техник. Он сочетает нежные морепродукты, свежие овощи и мягкую сливочную заправку, поэтому одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для торжественного стола.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с креветками

Такой салат ценят за сбалансированный вкус и ощущение "моря" без перегруженности ингредиентами. Об этом сообщает "Вкусненько".

Почему морской салат считается универсальным

Морепродукты дают салату белковую основу, яйца добавляют сытность, а свежие огурцы — хруст и легкость. В результате блюдо не кажется тяжелым, даже если заправлено майонезом, и хорошо сочетается с другими закусками: от тарталеток до тостов и лаваша.

Ингредиенты для салата

Для классического варианта понадобятся:

Мидии — 100 г.

Креветки замороженные, неочищенные — 300 г.

Кальмар — 300 г.

Куриные яйца — 3 шт.

Свежие огурцы — 3 шт.

Майонез — по вкусу.

Горчица — 1/2 ч. л.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Лимон — 1/2 шт. для украшения и лёгкой кислинки.

Как правильно подготовить морепродукты

Креветки отваривают в подсоленной воде 2-3 минуты после закипания, затем быстро охлаждают и очищают. Мидии, если они варёно-мороженые, достаточно разморозить и при необходимости прогреть. Кальмар опускают в кипящую воду буквально на 30-40 секунд, затем сразу перекладывают в холодную — так он останется мягким.

Сборка салата

Яйца отваривают вкрутую, остужают и нарезают кубиками. Огурцы режут соломкой или небольшими кусочками, чтобы они не "перекрывали" морепродукты. Кальмар нарезают кольцами или полосками, креветки при необходимости разрезают пополам.

Все ингредиенты соединяют в миске, солят, перчат, добавляют майонез и горчицу, аккуратно перемешивают. Перед подачей салат можно охладить 15-20 минут и украсить дольками лимона.