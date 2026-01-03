Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar

Хватит готовить одно и тоже: удивите своих гостей этим морским салатом

Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Еда

Морской салат с креветками, кальмарами и мидиями — это тот самый вариант, который выглядит празднично, а готовится без сложных техник. Он сочетает нежные морепродукты, свежие овощи и мягкую сливочную заправку, поэтому одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для торжественного стола.

Салат с креветками
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с креветками

Такой салат ценят за сбалансированный вкус и ощущение "моря" без перегруженности ингредиентами. Об этом сообщает "Вкусненько".

Почему морской салат считается универсальным

Морепродукты дают салату белковую основу, яйца добавляют сытность, а свежие огурцы — хруст и легкость. В результате блюдо не кажется тяжелым, даже если заправлено майонезом, и хорошо сочетается с другими закусками: от тарталеток до тостов и лаваша.

Ингредиенты для салата

Для классического варианта понадобятся:
Мидии — 100 г.
Креветки замороженные, неочищенные — 300 г.
Кальмар — 300 г.
Куриные яйца — 3 шт.
Свежие огурцы — 3 шт.
Майонез — по вкусу.
Горчица — 1/2 ч. л.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Лимон — 1/2 шт. для украшения и лёгкой кислинки.

Как правильно подготовить морепродукты

Креветки отваривают в подсоленной воде 2-3 минуты после закипания, затем быстро охлаждают и очищают. Мидии, если они варёно-мороженые, достаточно разморозить и при необходимости прогреть. Кальмар опускают в кипящую воду буквально на 30-40 секунд, затем сразу перекладывают в холодную — так он останется мягким.

Сборка салата

Яйца отваривают вкрутую, остужают и нарезают кубиками. Огурцы режут соломкой или небольшими кусочками, чтобы они не "перекрывали" морепродукты. Кальмар нарезают кольцами или полосками, креветки при необходимости разрезают пополам.

Все ингредиенты соединяют в миске, солят, перчат, добавляют майонез и горчицу, аккуратно перемешивают. Перед подачей салат можно охладить 15-20 минут и украсить дольками лимона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.