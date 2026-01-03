Свинина тает, бульон густеет: секрет насыщенного вкуса оказался неожиданным и очень простым

Что такое позоле рохо и почему его готовят в Instant Pot

Позоле рохо — это традиционный мексиканский суп на основе мяса и гомини (кукурузы, обработанной щёлочью), отличающийся глубоким красным цветом за счёт перца чили. В классических версиях блюдо томится несколько часов, но современная техника позволяет заметно сократить процесс без потери вкуса. Использование Instant Pot или аналогичной скороварки делает суп более насыщенным, а текстуру мяса — особенно нежной, по логике, близкой к тому, как готовятся блюда в одной кастрюле.

Основу рецепта составляет свиная лопатка, хорошо подходящая для длительного приготовления под давлением. Её дополняют лук, чеснок, орегано, тмин и несколько видов чили, включая чипотле, который даёт лёгкую копчёную ноту. Красный соус энчилада усиливает вкус и отвечает за характерный оттенок бульона.

Ингредиенты и вкусовые акценты

Подбор продуктов в этом рецепте сбалансирован и не требует редких позиций. Используются оливковое масло, куриный бульон с пониженным содержанием соли и консервированный гомини, что упрощает процесс и делает его предсказуемым. Свежая кинза добавляется в конце и освежает общий профиль блюда.

"Этот вариант позоле получается сытным и насыщенным, при этом не требует сложной подготовки", — отмечается в описании рецепта на сайте издания.

Готовый суп принято подавать с добавками, которые каждый выбирает по вкусу. Чаще всего используют редис, нашинкованную капусту, авокадо, лайм и перец халапеньо. Такие дополнения не только украшают подачу, но и позволяют регулировать остроту и свежесть блюда — по тому же принципу, что и в мексиканском бобовом супе.

Как проходит приготовление

Процесс начинается с маринования свинины в специях, что помогает мясу равномерно пропитаться вкусами. Затем кусочки обжариваются в режиме Sauté, чтобы сохранить соки внутри. После этого в чашу добавляются бульон, соус энчилада, зелёный чили и кинза, а сама скороварка переводится в режим высокого давления.

После основного цикла приготовления используется естественный сброс давления — это важно для сохранения текстуры мяса. Гомини добавляется уже в конце, чтобы зёрна не разварились и остались упругими.

Сравнение: позоле в скороварке и классический способ

При традиционном приготовлении позоле варится на плите несколько часов, что требует постоянного контроля и времени. В скороварке процесс занимает около часа с учётом набора и сброса давления, при этом вкус остаётся насыщенным. Классический способ даёт чуть более прозрачный бульон, тогда как Instant Pot делает его плотнее и гуще. Выбор зависит от доступного времени и предпочтений по текстуре.

Плюсы и минусы приготовления в Instant Pot

Использование современной техники имеет свои особенности, которые стоит учитывать. Такой подход подходит не всем, но во многих случаях оказывается удобным.

Преимущества:

экономия времени по сравнению с варкой на плите;

равномерное приготовление мяса без пересушивания;

насыщенный вкус при минимальном участии повара.

Недостатки:

требуется мультиварка-скороварка;

сложнее контролировать степень уваривания бульона;

обжаривание приходится делать партиями.

Советы по приготовлению позоле рохо шаг за шагом

Выбирайте свиную лопатку с небольшим количеством жира — она даст насыщенный вкус.

Обжаривайте мясо порциями, чтобы оно подрумянилось, а не тушилось.

Используйте бульон с низким содержанием соли, чтобы контролировать итоговую солёность.

Добавляйте гомини в самом конце, чтобы сохранить текстуру зёрен.

Подавайте суп с несколькими видами топпингов, чтобы каждый мог настроить вкус под себя.

Популярные вопросы о позоле рохо

Что лучше использовать — свинину или курицу?

Свинина даёт более насыщенный и традиционный вкус, но курица подойдёт для более лёгкой версии.

Сколько хранится готовый суп?

В холодильнике позоле сохраняет вкус до трёх дней, а на следующий день становится ещё ароматнее.

Можно ли сделать блюдо менее острым?

Да, достаточно уменьшить количество чипотле и зелёного чили, оставив остальные специи без изменений.