Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Велики трг регулярно проводят концерты и уличные спектакли — гиды
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Фитолампы и влажность воздуха обязательны при выращивании растений на подоконнике
Маникюр кошачий глаз стал ключевым трендом маникюра в 2026 году — Bovary
Тигровые акулы вытесняют других хищников у Гавайев в сезон птенцов — Earth
Впервые за 5 лет доля доллара в SWIFT снизилась
Терракота, охра и шалфейный зелёный вошли в моду для кухонь в 2026 году — 20 Minutes
Весенняя обрезка запустила активное ветвление шеффлеры
Фэн-шуй помогает улучшить комфорт в доме через порядок и зонирование — Dum&Zahrada

Свинина тает, бульон густеет: секрет насыщенного вкуса оказался неожиданным и очень простым

Позоле рохо со свининой готовят в мультиварке за час — Allrecipes
Еда

Мексиканский суп позоле рохо давно перестал быть экзотикой и уверенно вошёл в домашнее меню благодаря простым ингредиентам и насыщенному вкусу. В версии для мультиварки-скороварки блюдо получается особенно ароматным, с мягкой свининой и густым бульоном. Этот вариант подойдёт и для семейного ужина, и для встречи гостей. Об этом сообщает Allrecipes.

суп-гуляш
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
суп-гуляш

Что такое позоле рохо и почему его готовят в Instant Pot

Позоле рохо — это традиционный мексиканский суп на основе мяса и гомини (кукурузы, обработанной щёлочью), отличающийся глубоким красным цветом за счёт перца чили. В классических версиях блюдо томится несколько часов, но современная техника позволяет заметно сократить процесс без потери вкуса. Использование Instant Pot или аналогичной скороварки делает суп более насыщенным, а текстуру мяса — особенно нежной, по логике, близкой к тому, как готовятся блюда в одной кастрюле.

Основу рецепта составляет свиная лопатка, хорошо подходящая для длительного приготовления под давлением. Её дополняют лук, чеснок, орегано, тмин и несколько видов чили, включая чипотле, который даёт лёгкую копчёную ноту. Красный соус энчилада усиливает вкус и отвечает за характерный оттенок бульона.

Ингредиенты и вкусовые акценты

Подбор продуктов в этом рецепте сбалансирован и не требует редких позиций. Используются оливковое масло, куриный бульон с пониженным содержанием соли и консервированный гомини, что упрощает процесс и делает его предсказуемым. Свежая кинза добавляется в конце и освежает общий профиль блюда.

"Этот вариант позоле получается сытным и насыщенным, при этом не требует сложной подготовки", — отмечается в описании рецепта на сайте издания.

Готовый суп принято подавать с добавками, которые каждый выбирает по вкусу. Чаще всего используют редис, нашинкованную капусту, авокадо, лайм и перец халапеньо. Такие дополнения не только украшают подачу, но и позволяют регулировать остроту и свежесть блюда — по тому же принципу, что и в мексиканском бобовом супе.

Как проходит приготовление

Процесс начинается с маринования свинины в специях, что помогает мясу равномерно пропитаться вкусами. Затем кусочки обжариваются в режиме Sauté, чтобы сохранить соки внутри. После этого в чашу добавляются бульон, соус энчилада, зелёный чили и кинза, а сама скороварка переводится в режим высокого давления.

После основного цикла приготовления используется естественный сброс давления — это важно для сохранения текстуры мяса. Гомини добавляется уже в конце, чтобы зёрна не разварились и остались упругими.

Сравнение: позоле в скороварке и классический способ

При традиционном приготовлении позоле варится на плите несколько часов, что требует постоянного контроля и времени. В скороварке процесс занимает около часа с учётом набора и сброса давления, при этом вкус остаётся насыщенным. Классический способ даёт чуть более прозрачный бульон, тогда как Instant Pot делает его плотнее и гуще. Выбор зависит от доступного времени и предпочтений по текстуре.

Плюсы и минусы приготовления в Instant Pot

Использование современной техники имеет свои особенности, которые стоит учитывать. Такой подход подходит не всем, но во многих случаях оказывается удобным.

Преимущества:

  • экономия времени по сравнению с варкой на плите;

  • равномерное приготовление мяса без пересушивания;

  • насыщенный вкус при минимальном участии повара.

Недостатки:

  • требуется мультиварка-скороварка;

  • сложнее контролировать степень уваривания бульона;

  • обжаривание приходится делать партиями.

Советы по приготовлению позоле рохо шаг за шагом

Выбирайте свиную лопатку с небольшим количеством жира — она даст насыщенный вкус.
Обжаривайте мясо порциями, чтобы оно подрумянилось, а не тушилось.
Используйте бульон с низким содержанием соли, чтобы контролировать итоговую солёность.
Добавляйте гомини в самом конце, чтобы сохранить текстуру зёрен.
Подавайте суп с несколькими видами топпингов, чтобы каждый мог настроить вкус под себя.

Популярные вопросы о позоле рохо

Что лучше использовать — свинину или курицу?
Свинина даёт более насыщенный и традиционный вкус, но курица подойдёт для более лёгкой версии.

Сколько хранится готовый суп?
В холодильнике позоле сохраняет вкус до трёх дней, а на следующий день становится ещё ароматнее.

Можно ли сделать блюдо менее острым?
Да, достаточно уменьшить количество чипотле и зелёного чили, оставив остальные специи без изменений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Наука и техника
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Недвижимость
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Популярное
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч

Утепление фасада не всегда оправдано. Эксперт раскрыл секрет: качественные стены из дерева, камня или кирпича эффективно удерживают тепло и экономят ваши деньги.

Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Последние материалы
Компании Индии готовы заменить ушедшие из России западные бренды
Тигровые акулы вытесняют других хищников у Гавайев в сезон птенцов — Earth
В перестраховании средняя зарплата достигает 439,6 тысячи рублей — Бессараб
Планетарные транзиты усиливают переоценку прошлых отношений
Зола повышает щелочность почвы и угнетает томаты
Избыток спирта в омывайке усиливает запах в салоне
Впервые за 5 лет доля доллара в SWIFT снизилась
Терракота, охра и шалфейный зелёный вошли в моду для кухонь в 2026 году — 20 Minutes
Позоле рохо со свининой готовят в мультиварке за час — Allrecipes
В 1930-х на Флореане жили европейские колонисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.