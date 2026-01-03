Свинина тает, бульон густеет: секрет насыщенного вкуса оказался неожиданным и очень простым

Мексиканский суп позоле рохо давно перестал быть экзотикой и уверенно вошёл в домашнее меню благодаря простым ингредиентам и насыщенному вкусу. В версии для мультиварки-скороварки блюдо получается особенно ароматным, с мягкой свининой и густым бульоном. Этот вариант подойдёт и для семейного ужина, и для встречи гостей. Об этом сообщает Allrecipes.
Что такое позоле рохо и почему его готовят в Instant Pot
Позоле рохо — это традиционный мексиканский суп на основе мяса и гомини (кукурузы, обработанной щёлочью), отличающийся глубоким красным цветом за счёт перца чили. В классических версиях блюдо томится несколько часов, но современная техника позволяет заметно сократить процесс без потери вкуса. Использование Instant Pot или аналогичной скороварки делает суп более насыщенным, а текстуру мяса — особенно нежной, по логике, близкой к тому, как готовятся блюда в одной кастрюле.
Основу рецепта составляет свиная лопатка, хорошо подходящая для длительного приготовления под давлением. Её дополняют лук, чеснок, орегано, тмин и несколько видов чили, включая чипотле, который даёт лёгкую копчёную ноту. Красный соус энчилада усиливает вкус и отвечает за характерный оттенок бульона.
Ингредиенты и вкусовые акценты
Подбор продуктов в этом рецепте сбалансирован и не требует редких позиций. Используются оливковое масло, куриный бульон с пониженным содержанием соли и консервированный гомини, что упрощает процесс и делает его предсказуемым. Свежая кинза добавляется в конце и освежает общий профиль блюда.
"Этот вариант позоле получается сытным и насыщенным, при этом не требует сложной подготовки", — отмечается в описании рецепта на сайте издания.
Готовый суп принято подавать с добавками, которые каждый выбирает по вкусу. Чаще всего используют редис, нашинкованную капусту, авокадо, лайм и перец халапеньо. Такие дополнения не только украшают подачу, но и позволяют регулировать остроту и свежесть блюда — по тому же принципу, что и в мексиканском бобовом супе.
Как проходит приготовление
Процесс начинается с маринования свинины в специях, что помогает мясу равномерно пропитаться вкусами. Затем кусочки обжариваются в режиме Sauté, чтобы сохранить соки внутри. После этого в чашу добавляются бульон, соус энчилада, зелёный чили и кинза, а сама скороварка переводится в режим высокого давления.
После основного цикла приготовления используется естественный сброс давления — это важно для сохранения текстуры мяса. Гомини добавляется уже в конце, чтобы зёрна не разварились и остались упругими.
Сравнение: позоле в скороварке и классический способ
При традиционном приготовлении позоле варится на плите несколько часов, что требует постоянного контроля и времени. В скороварке процесс занимает около часа с учётом набора и сброса давления, при этом вкус остаётся насыщенным. Классический способ даёт чуть более прозрачный бульон, тогда как Instant Pot делает его плотнее и гуще. Выбор зависит от доступного времени и предпочтений по текстуре.
Плюсы и минусы приготовления в Instant Pot
Использование современной техники имеет свои особенности, которые стоит учитывать. Такой подход подходит не всем, но во многих случаях оказывается удобным.
Преимущества:
-
экономия времени по сравнению с варкой на плите;
-
равномерное приготовление мяса без пересушивания;
-
насыщенный вкус при минимальном участии повара.
Недостатки:
-
требуется мультиварка-скороварка;
-
сложнее контролировать степень уваривания бульона;
-
обжаривание приходится делать партиями.
Советы по приготовлению позоле рохо шаг за шагом
Выбирайте свиную лопатку с небольшим количеством жира — она даст насыщенный вкус.
Обжаривайте мясо порциями, чтобы оно подрумянилось, а не тушилось.
Используйте бульон с низким содержанием соли, чтобы контролировать итоговую солёность.
Добавляйте гомини в самом конце, чтобы сохранить текстуру зёрен.
Подавайте суп с несколькими видами топпингов, чтобы каждый мог настроить вкус под себя.
Популярные вопросы о позоле рохо
Что лучше использовать — свинину или курицу?
Свинина даёт более насыщенный и традиционный вкус, но курица подойдёт для более лёгкой версии.
Сколько хранится готовый суп?
В холодильнике позоле сохраняет вкус до трёх дней, а на следующий день становится ещё ароматнее.
Можно ли сделать блюдо менее острым?
Да, достаточно уменьшить количество чипотле и зелёного чили, оставив остальные специи без изменений.