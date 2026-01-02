Хрустящие и нежные ватрушки: песочное тесто готовить только по такому рецепту

Ватрушки из песочного теста получаются рассыпчатыми и нежными

Ватрушки с творогом из песочного теста — та самая домашняя выпечка, которая ассоциируется с теплом, неспешным утром и запахом сливочного масла. В отличие от дрожжевых вариантов, песочные ватрушки получаются рассыпчатыми, нежными и готовятся без сложных подъёмов теста.

Такой рецепт легко повторить дома, а результат подойдёт и к чаю, и к праздничному столу. Об этом рассказывает eda. rambler.

Почему песочные ватрушки считаются классикой

Песочное тесто ценят за его текстуру и вкус. Оно не тянется и не "резинит", а после выпечки становится мягким внутри и слегка хрустящим по краям.

В отличие от сдобы, такие ватрушки не перегружают вкусом и хорошо хранятся — их можно готовить заранее, что удобно для семейных завтраков и угощений.

Ингредиенты для ватрушек с творогом

Для теста и начинки понадобится простой набор продуктов, без редких или сезонных компонентов.

Основа:

• пшеничная мука — 1 стакан

• сливочное масло — 125 г

• куриное яйцо — 1 шт.

• соль — щепотка

Начинка:

• творог — 300 г и 1 ст. ложка майонеза

• куриное яйцо — 1 шт.

• сахар — 2 ч. л.

• соль — щепотка

Пошаговое приготовление

Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и соедините с просеянной мукой. Порубите массу ножом или перетрите руками до крошки. В отдельной ёмкости взбейте яйцо с сахаром и солью, затем соедините с мучной смесью и вымесите эластичное тесто. Если оно крошится, добавьте 1-2 ст. л. воды или молока; если слишком мягкое — немного муки.

Сформируйте шар, заверните тесто в плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час. В это время приготовьте начинку: творог разотрите с яйцом, майонезом и щепоткой соли до однородности.

Охлаждённое тесто раскатайте пластом толщиной 5-10 мм и вырежьте 7-8 круглых заготовок. Выложите их на противень с пергаментом, сделайте небольшие бортики, в центр положите по 1-2 ст. л. начинки. Края смажьте желтком.

Выпекайте при 180 °C 20-25 минут до золотистого цвета. Готовые ватрушки остудите на решётке.