Этот кофе не прячется за молоком: в чём секрет флэт уайта и почему он не разбавленный

Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Еда

Флэт уайт часто называют идеальным компромиссом для тех, кто любит выраженный вкус кофе, но не хочет пить чистый эспрессо. Он небольшой по объёму, мягкий по текстуре и при этом достаточно "кофейный", чтобы почувствовать зерно. В нём нет лишних слоёв — только эспрессо и молоко, взбитое до шелковистой микропены. Об этом сообщает Дзен.

Кофе Флэт уайт
Фото: Designed by Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе Флэт уайт

Почему флэт уайт стал "золотой серединой"

Секрет напитка — в балансе. Кофе здесь звучит ярко, но молоко сглаживает резкость и делает вкус округлым. В классическом варианте флэт уайт подают в чашке около 220 мл, поэтому он не кажется "разбавленным", как большие молочные напитки, и не выглядит слишком маленьким.

Австралия или Новая Зеландия: где появился флэт уайт

У флэт уайта две родины и один спор. Австралийская версия связывает появление названия "Flat White" с сиднейским кафе Moors Espresso Bar и Аланом Престоном в 1985 году. Новозеландская версия указывает на бариста Дерека Таунсенда, который, по его словам, сделал такой напиток в 1984 году в Веллингтоне, добиваясь меньшего количества пены и более заметного вкуса эспрессо.

Как бы ни распределялись даты, идея была общей: в 1980-е в регионе укреплялась культура эспрессо, а бариста искали формат "между" латте и капучино.

Как приготовить флэт уайт дома

Для основы нужен двойной эспрессо: около 18-20 г свежемолотого кофе, чтобы получить примерно 58-60 мл напитка за 25-30 секунд. Молоко берут цельное, порядка 150-160 мл, чтобы оно дало сладость и плотность. Главная задача — не взбить "шапку", а сделать микропену: однородную, блестящую, без крупных пузырьков.

Дальше всё решает аккуратное соединение: молоко вливают так, чтобы оно смешивалось с эспрессо и давало ровную, глянцевую поверхность с тончайшим слоем пены.

Сравнение флэт уайта, капучино и латте

Флэт уайт ближе всего к капучино по идее "кофе + молоко", но отличается текстурой: в капучино заметны слои и воздушная пена сверху, а здесь молоко полностью "встроено" в напиток. С латте разница прежде всего в насыщенности: латте обычно больше по объёму и мягче, потому что доля молока выше. Флэт уайт меньше и "собраннее", поэтому кофейный вкус ощущается сильнее.

Плюсы и минусы флэт уайта

Флэт уайт ценят за честный баланс. Он подходит тем, кто хочет бархатистую текстуру без приторности и без лишнего объёма. При этом напиток требовательный: если молоко взбито неправильно, он легко превращается либо в "почти латте", либо в напиток с грубой пеной и потерей гармонии.

Советы по приготовлению флэт уайта шаг за шагом

  1. Делайте упор на стабильный двойной эспрессо: вкус чашки начинается с экстракции.

  2. Взбивайте молоко коротко у поверхности, а затем "закручивайте" воронку для микропены.

  3. Держите температуру в зоне 60-65°C: так молоко остаётся сладким и гладким.

  4. Перед вливанием постучите питчером и прокрутите молоко, чтобы убрать крупные пузырьки.

Популярные вопросы о флэт уайте

Чем флэт уайт отличается от капучино

В капучино сверху выраженная пена и слоистость, а во флэт уайте микропена смешивается с кофе и даёт единую текстуру.

Можно ли делать флэт уайт без кофемашины

Ключевой момент — эспрессо и пар для микропены, поэтому без техники будет сложно добиться классического результата.

С чем лучше пить флэт уайт

Он хорошо сочетается с несладкой выпечкой вроде круассана или овсяного печенья, чтобы кофе оставался главным вкусом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
