Сначала салат — диета без страданий: вот такой порядок приёма пищи перезагрузит организм

Еда

Для увеличения продолжительности жизни специалисты рекомендуют диеты, которые в основном включают в себя фрукты и овощи, а также ценные источники белка, например, бобовые и лосось.

Фото: https://unsplash.com by Ello is licensed under Free
Однако существуют правила, которые "чинят" питание без жёстких диет, пишет CNBC. 

"Сезонность + локальность" как фильтр качества

Правило: если продукт сейчас естественно растёт/производится рядом — берите его чаще. Если "вне сезона" и приехал издалека — это скорее редкий гость, а не база.

Почему это работает:

  • меньше времени от сбора до тарелки → обычно лучше вкус и выше шанс сохранить часть витаминов (особенно чувствительных к хранению).

  • проще держать рацион разнообразным: сезон сам "подсказывает" смену продуктов.

Как внедрить за 30 секунд в магазине:

  • выбирайте 2-3 сезонных овоща/фрукта на неделю как основу (например, зимой: капуста/свёкла/морковь, яблоки).

  • "клубника в декабре" = десерт, а не "полезная привычка”.

"Порядок еды" — овощи → белок → углеводы

Правило: в одном приёме пищи начинайте с овощей/салата, затем ешьте белок, и только потом — гарнир/хлеб/сладкое/напитки с калориями.

Зачем:

  • так часто получается мягче кривая сахара в крови → меньше резких "качелей” голода и тяги к сладкому через 1-2 часа.

Готовые примеры:

  • Паста: сначала салат/овощи, потом курица/рыба/сыр, потом паста.

  • Завтрак: огурцы/помидоры или овощной суп-пюре → яйца/творог → хлеб/каша.

 "Домашний фастфуд" — оставьте удобство, поменяйте сборку

Идея: не бороться с желанием "бургер/картошка/сладкое”, а пересобрать это дома так, чтобы было быстро и заметно полезнее.

Сытный "фастфуд” дома (15 минут активного времени):

  • Запечённый картофель/батат/тыква + оливковое масло + чеснок + специи
    (духовка делает всё сама)

  • к этому добавьте источник белка: яйцо, тунец, курица, фасоль, творожный соус.

Для тяги к сладкому:

  • тост + ореховая паста + банан

  • или простая "десертная тарелка”: йогурт/творог + ягоды/фрукты + горсть орехов.

Доктор Даршан Шах утверждает, что выбор диеты остаётся за вами, однако необходимо исключить из рациона продукты глубокой переработки.

