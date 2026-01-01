Приём пищи после застолья может стать ловушкой: завтрак 1 января, после которого станет только хуже

Алкоголь, жирное и кофе утром 1 января усугубляют похмелье — врач Михаил Лебедев

Утро первого января для многих становится настоящим испытанием: голова тяжелая, организм обезвожен, а привычные продукты вызывают сомнения. От того, как пройдет этот первый прием пищи, напрямую зависит самочувствие не только в этот день, но и на протяжении всех новогодних каникул. Правильный завтрак способен заметно облегчить состояние, тогда как ошибки — усугубить последствия праздника. Об этом рассказал врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Здоровый завтрак с яйцами

Что происходит с организмом после новогодней ночи

К первому января тело человека еще далеко от нормального ритма. Обмен веществ замедляется, печень и поджелудочная железа работают на пределе, а водно-электролитный баланс серьезно нарушен. Практически все системы организма испытывают стресс, что и приводит к головной боли, слабости, тошноте и проблемам с пищеварением.

"1 января человеческий организм изо всех сил пытается ликвидировать последствия праздника, но все обменные процессы замедлены, печень и поджелудочная работают с перегрузкой, нарушен водно-электролитный баланс", — отмечает врач-эксперт Михаил Лебедев.

В такой ситуации особенно важно не мешать телу восстанавливаться и не нагружать его неподходящей едой или напитками.

Почему завтрак после праздников особенно важен

Даже если завтрак приходится уже на полдень, он остается ключевым приемом пищи. Именно он задает направление восстановления после бурного застолья. Полный отказ от еды может усилить слабость и тошноту, а неправильный выбор продуктов — продлить неприятные симптомы.

Грамотно подобранный завтрак помогает восполнить дефицит жидкости, поддержать печень и мягко запустить пищеварение без дополнительного стресса.

Что категорически нельзя есть и пить на завтрак 1 января

Алкоголь под запретом

Традиция "опохмелиться" кажется многим быстрым решением проблемы, однако на деле она лишь усугубляет ситуацию. Дополнительная доза алкоголя нагружает организм, который и без того с трудом справляется с переработкой этанола.

Кратковременное облегчение может смениться более тяжелым и затяжным похмельем, а регулярное повторение такого сценария увеличивает риск запоя.

Жирная пища — лишняя нагрузка

Тяжелые жиры требуют больших энергетических затрат на переваривание. После праздника у организма просто нет ресурсов для такой работы, поэтому жареное мясо, колбасы и жирные закуски лучше отложить на потом.

Кофе — не лучший помощник

Кофе часто воспринимается как способ быстро прийти в себя, но в первые часы после праздника он может сыграть против вас. Кофеин усиливает обезвоживание и может спровоцировать учащенное сердцебиение, тревожность и усиление головной боли. Небольшая чашка допустима, но большие объемы "для бодрости" — плохая идея.

Цитрусовые раздражают желудок

Апельсиновый, грейпфрутовый или лимонный сок действительно ускоряют расщепление алкоголя, но при этом агрессивно воздействуют на слизистую желудка, которая уже пострадала после застолья. В результате может усилиться изжога, боль и тошнота.

Остатки салатов — с осторожностью

Доедание праздничных блюд на следующий день стало привычкой, но именно она часто приводит к проблемам с пищеварением. Салаты, простоявшие ночь на столе, особенно заправленные майонезом, представляют потенциальную опасность. Даже при хранении в холодильнике такие блюда лучше не употреблять на завтрак.

Что лучше пить после новогоднего застолья

Основная причина плохого самочувствия — обезвоживание. В идеале его нужно было предотвратить еще накануне, выпив достаточное количество воды перед сном. Если этого не произошло, восполнять жидкость придется уже утром.

Лучше всего подойдут:

негазированная вода, небольшими глотками, но регулярно;

рассол, который помогает восстановить электролитный баланс;

разбавленные фруктовые соки, особенно яблочный или ягодные;

травяные чаи, например с имбирем, которые уменьшают тошноту и дискомфорт в животе.

Что можно съесть, если аппетит все-таки появился

Даже при отсутствии аппетита легкая пища помогает стабилизировать состояние. Главное — выбирать продукты, которые поддерживают восстановление организма.

Помидоры содержат антиоксиданты и фруктозу, способствующую выведению токсинов. Яйца богаты таурином и цистеином — веществами, которые защищают печень и ускоряют переработку токсичных продуктов распада алкоголя. Омлет или яичница с помидорами — удачный вариант послепраздничного завтрака.

Овсяная каша снабжает организм витаминами группы B, магнием и железом, помогая справиться с нарушением кислотно-щелочного баланса. Куриный бульон, если он не жирный, мягко восполняет потерю жидкости и поддерживает электролиты.

Фрукты и зелень тоже играют важную роль. Бананы, киви и шпинат богаты калием, который активно теряется при употреблении алкоголя. В сочетании с нежирным йогуртом из них можно приготовить легкий и полезный смузи.

Советы: как пережить утро 1 января

Начните утро со стакана воды комнатной температуры. Избегайте алкоголя и жирной пищи. Выбирайте теплые напитки и легкие блюда. Ешьте небольшими порциями, не торопясь. Дайте организму время на восстановление, избегая лишних нагрузок.

Популярные вопросы о завтраке после Нового года

Можно ли вообще не завтракать 1 января?

Полный отказ от еды возможен, если есть выраженная тошнота, но чаще легкий завтрак помогает быстрее прийти в себя.

Что лучше — сладкое или соленое?

Небольшое количество соленого помогает восстановить электролиты, но важно не переборщить.

Через сколько часов после пробуждения лучше есть?

Ориентируйтесь на самочувствие: завтрак допустим и через час, и ближе к обеду, если организм не готов раньше.