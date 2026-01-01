Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос

Десерт с киви обманывает ожидания: выглядит как мусс, а ощущается как нежное желе

Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Еда

Легкий фруктовый десерт может быть одновременно эффектным и простым в приготовлении. Киви и лайм создают яркий контраст вкусов, который освежает и не перегружает после плотного ужина. Такой крем подходит и для праздничного стола, и для спокойного домашнего вечера. Об этом сообщает кулинарный портал Sousec.ru.

Готовим вместе
Фото: https://unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free
Готовим вместе

Что такое киви-лаймовый крем

Киви-лаймовый крем — это десерт с текстурой между муссом и нежным желе. Он держит форму, но при этом остается воздушным и буквально тает во рту. Натуральный зеленый оттенок достигается без красителей, только за счет спелых фруктов и правильно подобранных пропорций.

Основа вкуса строится на балансе: сладость киви смягчается кислинкой лайма, а сливки добавляют бархатность. В результате получается легкий десерт, который хорошо воспринимается даже после сытного меню.

Ингредиенты и их роль

Для крема используются простые продукты, каждый из которых важен для результата. Киви отвечает за сочность и свежесть, лайм — за аромат и кислотность. Желатин стабилизирует структуру, а сливки делают текстуру мягкой и однородной.

Важно выбирать спелые, но упругие киви и хорошо охлажденные сливки жирностью не ниже 33%. Это напрямую влияет на консистенцию готового крема.

Как приготовить киви-лаймовый крем

Процесс приготовления не требует сложных техник и подойдет даже тем, кто редко делает десерты.

  1. Подготовьте желатин. Листовой замочите в холодной воде до мягкости, порошковый — залейте холодной водой и дайте набухнуть.

  2. Очистите киви, нарежьте и измельчите в блендере с соком лайма, цедрой, сахаром и щепоткой соли до гладкости.

  3. Процедите пюре через сито, чтобы убрать семечки.

  4. Небольшую часть пюре нагрейте, растворите в ней желатин и соедините с основной массой. Остудите до слегка густой консистенции.

  5. Взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно вмешайте в фруктовую основу лопаткой.

  6. Разлейте по формам и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Подача и варианты использования

Крем можно подавать в креманках, бокалах или использовать как начинку для тарталеток. Он хорошо сочетается с ягодным соусом, крошкой печенья, безе или свежей мятой. Перед подачей достаточно дать ему постоять несколько минут при комнатной температуре.

Сравнение: киви-лаймовый крем и классические сливочные десерты

По сравнению с масляными тортами и плотными муссами этот крем легче по калорийности и воспринимается свежо. Он не содержит большого количества жиров и подходит тем, кто предпочитает фруктовые вкусы и более легкие текстуры.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  1. Используйте очень холодные сливки для взбивания.

  2. Не кипятите фруктовое пюре с желатином.

  3. Вмешивайте сливки постепенно, чтобы сохранить воздушность.

  4. Дайте крему полностью застыть перед подачей.

  5. Экспериментируйте с подачей, добавляя хрустящие элементы.

Популярные вопросы о киви-лаймовом креме

Можно ли заменить желатин?

Да, можно использовать агар-агар, но потребуется корректировка пропорций.

Сколько хранится десерт?

В холодильнике крем сохраняет свежесть до 48 часов.

Подходит ли он для праздничного стола?

Да, благодаря цвету и текстуре десерт выглядит эффектно и легко адаптируется под подачу.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Садоводство, цветоводство
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.