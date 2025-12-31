Корзиночки из рассыпчатого теста для новогоднего стола: хруст снаружи, яркий вкус внутри

Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha

Эти сырно-ореховые корзиночки из нежного теста получаются хрустящими снаружи и насыщенными внутри — они одинаково хорошо подходят и для праздничного стола, и для уютных встреч.

Рецепт рассчитан примерно на 10 порций, пишет Varecha.

Ингредиенты для теста и начинки

Основа блюда — универсальное тесто, которое можно адаптировать и под солёкие, и под сладкие варианты, если уменьшить количество соли.

Тесто:

• 420 г пшеничной муки

• 200 г сливочного масла

• 250 мл сливок

• 1 яичный желток

• ½ ст. л. соли

Начинка:

• 150 г грецких орехов

• 100 г ореховой крошки

• 100 г твёрдого сыра (например, эдам)

• 50 г пармезана

Дополнительно:

• 1 яичный белок для смазывания

Как приготовить корзиночки

Муку предварительно просеивают, после чего добавляют нарезанное кусочками охлажденное сливочное масло, сливки, желток и соль. Все ингредиенты тщательно вымешивают до однородного теста. Готовую массу отправляют в холодильник примерно на 60 минут — это важно, чтобы тесто стало пластичным и не рвалось при раскатке.

Охлаждённое тесто раскатывают в пласт толщиной около 3 мм. Из него вырезают 10 кружков диаметром 6-8 см. В центре каждого кружка делают декоративное отверстие в форме звезды. Остатки теста не выбрасывают — их используют для "крышек".

Орехи мелко рубят и смешивают с натёртыми твёрдыми сырами. Начинку распределяют по формочкам, сверху накрывают тестяным кружком со звездой.

Перед отправкой в духовку поверхность смазывают яичным белком. Выпекают при температуре 180 °C около 25 минут до золотистого цвета. Готовым корзиночкам дают немного остыть на решётке и аккуратно вынимают из форм.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы: хрустящее тесто, насыщенная сырная начинка, эффектный внешний вид, возможность адаптации под сладкие начинки.

Минусы: тесто требует времени на охлаждение; при избытке соли может "сворачиваться" и становиться плотнее.

Советы для идеального результата