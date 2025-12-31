Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Корзиночки из рассыпчатого теста для новогоднего стола: хруст снаружи, яркий вкус внутри

Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha
Еда

Эти сырно-ореховые корзиночки из нежного теста получаются хрустящими снаружи и насыщенными внутри — они одинаково хорошо подходят и для праздничного стола, и для уютных встреч.

Рецепты для уютных зимних вечеров
Фото: https://unsplash.com by David Fartek is licensed under Free
Рецепты для уютных зимних вечеров

Рецепт рассчитан примерно на 10 порций, пишет Varecha.

Ингредиенты для теста и начинки

Основа блюда — универсальное тесто, которое можно адаптировать и под солёкие, и под сладкие варианты, если уменьшить количество соли.

Тесто:
• 420 г пшеничной муки
• 200 г сливочного масла
• 250 мл сливок
• 1 яичный желток
• &frac12 ст. л. соли

Начинка:
• 150 г грецких орехов
• 100 г ореховой крошки
• 100 г твёрдого сыра (например, эдам)
• 50 г пармезана

Дополнительно:
• 1 яичный белок для смазывания

Как приготовить корзиночки

Муку предварительно просеивают, после чего добавляют нарезанное кусочками охлажденное сливочное масло, сливки, желток и соль. Все ингредиенты тщательно вымешивают до однородного теста. Готовую массу отправляют в холодильник примерно на 60 минут — это важно, чтобы тесто стало пластичным и не рвалось при раскатке.

Охлаждённое тесто раскатывают в пласт толщиной около 3 мм. Из него вырезают 10 кружков диаметром 6-8 см. В центре каждого кружка делают декоративное отверстие в форме звезды. Остатки теста не выбрасывают — их используют для "крышек".

Орехи мелко рубят и смешивают с натёртыми твёрдыми сырами. Начинку распределяют по формочкам, сверху накрывают тестяным кружком со звездой.

Перед отправкой в духовку поверхность смазывают яичным белком. Выпекают при температуре 180 °C около 25 минут до золотистого цвета. Готовым корзиночкам дают немного остыть на решётке и аккуратно вынимают из форм.

Плюсы и минусы рецепта

 Плюсы: хрустящее тесто, насыщенная сырная начинка, эффектный внешний вид, возможность адаптации под сладкие начинки.

Минусы: тесто требует времени на охлаждение; при избытке соли может "сворачиваться" и становиться плотнее.

Советы для идеального результата

  1. Обязательно охлаждайте тесто не меньше часа — это облегчает раскатку.

  2. Не перегружайте начинку: избыток сыра может вытекать при выпекании.

  3. Используйте металлические формочки — они дают более равномерную корочку.

  4. После духовки дайте изделиям "дойти" на решётке, чтобы они не отсырели снизу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
