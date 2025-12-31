Утренний кофе перестал быть лёгким: странная жирная добавка делает его полноценным приёмом пищи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Утренний кофе для многих давно стал ритуалом, но в последние годы этот ритуал приобрёл неожиданную форму. Всё больше людей начинают день с кофе, в который добавляют сливочное масло, рассчитывая получить стабильную энергию и сытость без скачков сахара. Такой напиток называют бронекофе, и вокруг него сформировалась целая культура. Об этом сообщает Дзен.

Чашка кофе и закрытый ноутбук
Фото: https://unsplash.com by Sergey Zolkin is licensed under Free
Чашка кофе и закрытый ноутбук

Откуда появился бронекофе

Идея добавлять жир в горячие напитки возникла задолго до моды на биохакинг. В Тибете веками пьют по ча — крепкий чай с яковым маслом и солью, который помогает сохранять тепло и силы в условиях высокогорья.

Современную версию напитка популяризировал американский предприниматель и биохакер Дэйв Эспри. После поездки в Тибет он заменил чай на кофе и в течение нескольких лет экспериментировал с пропорциями. В результате появился Bulletproof Coffee — кофе со сливочным маслом и MCT-маслом из кокоса, взбитый до кремовой текстуры.

Напиток быстро стал популярным среди стартаперов Кремниевой долины, сторонников кето-диеты и людей, интересующихся продуктивностью и контролем энергии.

Как бронекофе влияет на организм

Основная идея напитка — заменить завтрак чашкой кофе без углеводов, но с высоким содержанием жиров.

Жиры перевариваются медленно и дают длительное чувство сытости. Кофеин обеспечивает бодрость, а масло смягчает его воздействие на нервную систему и желудок. В отличие от сладких кофейных напитков, бронекофе не вызывает резкого подъёма и падения энергии.

Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины, а MCT-жиры из кокоса быстрее превращаются в кетоны — источник энергии для мозга. Именно этим объясняют ощущение "чистой головы" и отсутствие голода до обеда, о котором часто говорят поклонники напитка.

Как приготовить бронекофе дома

Приготовление не требует специальных навыков и оборудования, кроме блендера.

  1. Заварите чёрный кофе — подойдёт эспрессо, американо или френч-пресс.

  2. Добавьте 1-2 чайные ложки несолёного сливочного масла или масла гхи.

  3. По желанию положите 1 чайную ложку кокосового или MCT-масла.

  4. Взбейте блендером 20-30 секунд до появления густой пенки.

Новичкам рекомендуется начинать с минимального количества масла, чтобы организм адаптировался.

Вкус и текстура напитка

При правильном приготовлении бронекофе не оставляет ощущения жирности. Он получается плотным, бархатным и напоминает латте без сахара. Нерафинированное масло или гхи придают лёгкие ореховые и карамельные нотки.

Многие описывают вкус как "раф без десерта" — мягкий и насыщенный, но без сладости.

Почему бронекофе стал трендом

Популярность напитка объясняется сразу несколькими факторами. Он совпал с ростом интереса к кето- и палео-питанию, выглядел необычно и провокационно, готовится за несколько минут и легко вписывается в занятый образ жизни.

Кроме того, напиток активно продвигался как часть философии продуктивности, что сделало его особенно привлекательным для офисных работников и предпринимателей.

Сравнение: бронекофе и обычный завтрак

Обычный завтрак с углеводами даёт быстрый прилив энергии, но часто сопровождается спадом через 1-2 часа. Бронекофе обеспечивает более ровное состояние, но не содержит белка, клетчатки и большинства витаминов. Он может временно заменить приём пищи, но не является полноценным завтраком на каждый день.

Кому бронекофе может подойти

Напиток чаще всего используют люди, придерживающиеся кето-диеты, практикующие интервальное голодание или вынужденные пропускать завтрак. Он может быть удобной альтернативой перекусу на бегу и способом сократить тягу к сладкому.

Кому стоит быть осторожнее

При заболеваниях сердца, сосудов, повышенном холестерине и проблемах с желудочно-кишечным трактом напиток может оказаться слишком тяжёлым. Также не стоит пить его вечером из-за сочетания кофеина и жиров.

Плюсы и минусы бронекофе

У напитка есть очевидные достоинства.

  • Даёт длительную энергию без резких перепадов.
  • Хорошо насыщает.
  • Поддерживает кето- и режимы голодания.
  • Готовится быстро и просто.

Есть и ограничения.

  • Очень калорийный — до 400 ккал на чашку.
  • Содержит много насыщенных жиров.
  • Не заменяет сбалансированный приём пищи.
  • Может вызывать дискомфорт у чувствительного ЖКТ.

Советы шаг за шагом для безопасного использования

  1. Начинайте с минимального количества масла.

  2. Не пейте бронекофе ежедневно.

  3. Не заменяйте им полноценное питание на постоянной основе.

  4. Учитывайте общее количество жиров в рационе.

  5. Прислушивайтесь к реакции организма.

Популярные вопросы о бронекофе

Можно ли пить бронекофе каждый день?
Не рекомендуется. Лучше использовать его эпизодически.

Помогает ли он худеть?
Может снижать аппетит, но из-за высокой калорийности требует контроля.

Обязательно ли добавлять MCT-масло?
Нет, можно ограничиться сливочным маслом или гхи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
