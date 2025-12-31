Праздничный стол по-итальянски: ваша чечевица затмит все остальные блюда

Поджаренные овощи дают чечевице плотный вкус — FAS

Чечевица — беспроигрышный вариант для новогодней ночи в Италии: сытная, ароматная и хорошо "держит" праздничный стол.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) чечевица с томатами и сельдереем

О том, как сделать блюдо насыщенным, но аккуратным по текстуре, говорится в публикации FAS.

Ингредиенты для новогодней чечевицы

Для приготовления понадобится базовый набор овощей и несколько акцентов для вкуса:

• 2 стебля сельдерея

• 2 моркови

• 1 золотая луковица

• 1 зубчик чеснока (по желанию)

• рубленый розмарин (по вкусу)

• 2 лавровых листа

• 400 г чечевицы

• 1 л овощного бульона

• 200 г очищенных помидоров

• 2-3 ст. л. соевого соуса

• оливковое масло extra virgin (по вкусу)

• соль, чёрный перец, перец чили — по вкусу

Как готовить

Шеф-повер советует начать с основы вкуса — хорошей, щедрой обжарки. Нарежьте сельдерей, морковь и лук, при желании добавьте измельчённый чеснок. Обжаривайте овощи на оливковом масле несколько минут на среднем огне, чтобы они стали мягче и раскрыли аромат.

Дальше — травы и специи. На этом этапе добавьте розмарин и лавровый лист: так они успеют "отдать" блюду аромат и не будут ощущаться грубо.

Затем очередь чечевицы. Если ваша чечевица не требует замачивания, достаточно хорошо промыть её, отправить к овощам и сразу залить бульоном. После этого добавьте помидоры — они дадут лёгкую кислотность и сделают вкус глубже.

Пять советов, чтобы чечевица получилась удачной

1) Сделайте хорошую обжарку

Не торопитесь: именно поджаренные овощи дают блюду плотный, "праздничный" вкус, а не просто варёную основу.

2) Добавляйте ароматы вовремя

Розмарин и лавровый лист лучше класть в начале — так они успеют раскрыться, а потом их легко вынуть перед подачей.

3) Варите на слабом огне

Чечевице важна спокойная температура: пусть она слегка кипит, а не бурлит. Периодически помешивайте, чтобы ничего не прилипло ко дну, и следите за готовностью — это напрямую влияет на то, будет ли она рассыпчатой или превратится в кашу.

4) Солите строго в конце

Соль рекомендуется добавлять только в финале приготовления. Для более яркого вкуса можно подмешать перец чили и 2-3 ложки соевого соуса — получится не "как всегда", а с аккуратной пикантностью.

5) Дайте блюду отдохнуть

Когда чечевица готова, выключите огонь и оставьте её минимум на 10 минут. За это время она впитает ароматы и "соберётся" по текстуре, не разваливаясь. Перед подачей можно добавить немного масла и свежемолотого перца.