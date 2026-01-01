Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замерзание антифриза выдавило заглушки из блока цилиндров — Jalopnik
Доля мигрантов на стройках в России снижена до 50% с 1 января 2026 года
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny

Маленькая мера с большим смыслом: всего одна ложка в рационе снижает нагрузку на сердце

Приём оливкового масла поддерживает здоровье мозга — Chronicle Live
Еда

Один привычный продукт из повседневного рациона всё чаще рассматривается как простой способ поддержать здоровье сердца и сосудов. Он не относится к лекарствам или БАДам, но при регулярном употреблении показывает устойчивый эффект. Речь идёт о продукте, который легко интегрируется в ежедневное питание без радикальных изменений образа жизни. Об этом сообщает Chronicle Live.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Как оливковое масло влияет на давление и сосуды 

Регулярное употребление оливкового масла связывают со снижением артериального давления и уменьшением воспалительных процессов в организме. Основную роль в этом играют полифенолы и олеиновая кислота — вещества, которые поддерживают эластичность сосудов и положительно влияют на внутреннюю оболочку артерий. Именно состояние сосудистой стенки считается одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и напрямую связано с тем, как разные жиры отражаются на показателях холестерина и общем состоянии рациона, что хорошо иллюстрирует подход к выбору полезных жиров в материале про влияние жиров на здоровье.

Исследования показывают, что ежедневная порция оливкового масла может снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и замедлять развитие хронических воспалительных процессов. Такой эффект особенно важен для людей старшего возраста и тех, кто входит в группу риска по гипертонии.

Почему качество масла имеет значение

Наибольшую пользу для здоровья демонстрирует оливковое масло первого холодного отжима. Оно проходит минимальную обработку и сохраняет максимальное количество биологически активных соединений. Более дешёвые и рафинированные варианты теряют значительную часть полифенолов, что напрямую влияет на их полезные свойства и отличает их от продуктов, ориентированных на поддержание здоровья в рамках осознанного питания.

Отдельные наблюдения показывают, что у людей, которые регулярно употребляют качественное оливковое масло, ниже риск сердечно-сосудистых проблем. Такой подход к рациону часто сочетается с другими привычками здорового питания, включая внимание к составу блюд и выбору базовых продуктов, как это практикуется в концепции сбалансированного обеда без лишних усилий.

Польза для мозга и борьбы с воспалением

Хроническое воспаление рассматривается как один из факторов развития диабета, депрессии, когнитивных нарушений и деменции. Оливковое масло способно снижать уровень воспалительных маркеров, что отражается не только на состоянии суставов и обмене веществ, но и на работе мозга.

У пожилых людей регулярное употребление масла первого холодного отжима связывают с более стабильной когнитивной функцией и поддержанием здоровья сосудов головного мозга. Такой эффект объясняется тем, что противовоспалительное действие распространяется на всю сосудистую систему, включая мелкие артерии.

Оливковое масло и другие растительные масла

Оливковое масло первого холодного отжима выделяется высоким содержанием мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Рафинированное оливковое масло уступает ему по составу, хотя всё ещё используется в готовке. Подсолнечное и соевое масла чаще выбирают из-за цены, но их влияние на воспалительные процессы и сосуды менее выражено. Именно поэтому в рекомендациях по питанию для поддержки сердца чаще фигурирует extra virgin.

Плюсы и минусы ежедневного употребления

Регулярное использование оливкового масла имеет ряд практических особенностей. К преимуществам относят поддержку сосудов, потенциальное снижение давления и универсальность в кулинарии. Масло подходит для салатов, готовых блюд и холодных соусов. Среди минусов — высокая калорийность и более высокая цена по сравнению с другими растительными маслами, что важно учитывать при контроле веса и бюджета.

Советы по включению оливкового масла в рацион

  1. Выбирайте масло первого холодного отжима с прозрачным составом.

  2. Используйте его преимущественно в холодных блюдах и после приготовления пищи.

  3. Соблюдайте умеренность — одной столовой ложки в день достаточно.

  4. Храните продукт в тёмном и прохладном месте, плотно закрывая бутылку.

Популярные вопросы о пользе оливкового масла

Как выбрать качественное масло? Обращайте внимание на пометку extra virgin и дату розлива.
Сколько стоит хорошее оливковое масло? Цена выше средней, но она отражает способ производства и состав.
Что лучше для снижения давления? Оливковое масло первого холодного отжима чаще связывают с выраженным эффектом.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Последние материалы
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Зимой дзадзики готовят на твороге и сметане для плотности
Листья спатифиллума желтеют при дефиците магния
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Круговые занятия объединяют силовую и кардионагрузку
Голубой дракон накапливает яд съеденных медуз
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.