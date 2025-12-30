Картофель сначала дышит паром, потом хрустит в духовке: вот как приготовить вкусный ужин

Существует способ приготовления картофеля, который позволяет сохранить максимум питательных веществ и при этом получить хрустящую корочку и насыщенный вкус.
Он сочетает кратковременную готовку на пару и запекание в духовке, пишет Exclusia Zivot.
Такой подход позволяет сохранить витамины и минералы, которые обычно теряются при варке, а также требует минимального количества масла по сравнению с жаркой. Картофель получается упругим внутри и равномерно подрумяненным снаружи, а сам процесс не отнимает много времени и сил.
Картофель нарезают кусочками одинакового размера толщиной около 2-3 см — это важно для равномерного приготовления. После нарезки картофель тщательно промывают и дают ему обсохнуть.
Сначала картофель готовят на пару — в пароварке или в дуршлаге над кастрюлей с кипящей водой под крышкой. Этот этап длится около 10-15 минут: кусочки должны стать мягкими, но не разваливаться.
Параллельно разогревают духовку до 220 °C. Затем картофель перекладывают на противень в один слой, добавляют немного масла, соль и специи. Важно, чтобы кусочки не лежали вплотную друг к другу. Запекают картофель 15-20 минут, перевернув его один раз в середине приготовления для равномерного подрумянивания.
Лучше использовать специи, которые хорошо переносят высокие температуры. Готовый картофель подают сразу, горячим. По желанию его можно дополнить соусом на основе белого йогурта или сметаны.
