Картофель сначала дышит паром, потом хрустит в духовке: вот как приготовить вкусный ужин

Еда

Существует способ приготовления картофеля, который позволяет сохранить максимум питательных веществ и при этом получить хрустящую корочку и насыщенный вкус.

Картофель фри
Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель фри

Он сочетает кратковременную готовку на пару и запекание в духовке, пишет Exclusia Zivot.

Почему этот метод лучше

Такой подход позволяет сохранить витамины и минералы, которые обычно теряются при варке, а также требует минимального количества масла по сравнению с жаркой. Картофель получается упругим внутри и равномерно подрумяненным снаружи, а сам процесс не отнимает много времени и сил.

Подготовка картофеля

Картофель нарезают кусочками одинакового размера толщиной около 2-3 см — это важно для равномерного приготовления. После нарезки картофель тщательно промывают и дают ему обсохнуть.

Как готовить

Сначала картофель готовят на пару — в пароварке или в дуршлаге над кастрюлей с кипящей водой под крышкой. Этот этап длится около 10-15 минут: кусочки должны стать мягкими, но не разваливаться.

Параллельно разогревают духовку до 220 °C. Затем картофель перекладывают на противень в один слой, добавляют немного масла, соль и специи. Важно, чтобы кусочки не лежали вплотную друг к другу. Запекают картофель 15-20 минут, перевернув его один раз в середине приготовления для равномерного подрумянивания.

Приправа и подача

Лучше использовать специи, которые хорошо переносят высокие температуры. Готовый картофель подают сразу, горячим. По желанию его можно дополнить соусом на основе белого йогурта или сметаны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
