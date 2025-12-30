Новогодний стол можно облегчить без паники: главная ловушка — жирные заправки и тяжёлые связки

Порции и количество блюд влияют на новогоднюю калорийность — Соломатина

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась советами о том, как снизить калорийность новогоднего меню, не отказываясь от классики.

Фото: ru.freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с кальмарами

Ключевые ошибки на новогоднем столе

В интервью NewsInfo диетолог заявила, что основной ошибкой является избыток жирных заправок и тяжелых сочетаний. Даже традиционные салаты могут быть адаптированы для более легкого формата. Важно обращать внимание не только на ингредиенты, но и на методы приготовления, а также размеры порций.

Советы по приготовлению блюд

Соломатина рекомендует готовить традиционные салаты в меньших количествах и использовать более легкие заправки (сметана, лимонный сок, горчица). Например:

для селедки "под шубой" майонез можно налить сверху, а не наносить слоями;

оливье можно сделать с куриной грудкой или морепродуктами, заменив так колбасу.

Лёгкие горячие блюда и десерты

Специалист советует отказываться от кремовых и слоеных тортов, заменяя их на замороженные ягоды или домашние десерты. Например:

сорбеты на основе замороженных фруктов;

фрукты на палочке в молочном шоколаде.

Также необходимо отдавать предпочтение запеченной рыбе и птице, овощным гарнирам и ягодным морсам без сахара. Использовать как можно больше зелени и овощей в блюдах. Например, икру подавать на кусочках огурца или в лодочках из яиц.

Полезные новогодние напитки должны включать морсы с добавлением жидкой стевии и мяты, кислые напитки с лимоном или простую минеральную воду.