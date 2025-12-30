Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порции и количество блюд влияют на новогоднюю калорийность — Соломатина
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Рис и компот помогут мягко очистить организм — диетолог Белоусова
Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин

Горечь исчезает, вкус становится глубже: трюк с чаем, о котором мало кто говорит

Щепотка соли снижает горечь чёрного чая — чайные мастера
Еда

Даже самый привычный чай со временем может утратить ощущение новизны. В таких случаях внимание привлекают простые, но нетривиальные приёмы, способные изменить вкус без сложных добавок. Один из них — добавление микродоз соли, которое используется в разных чайных традициях. Об этом сообщает "Белновости".

Домашний уют для зимы
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Домашний уют для зимы

Зачем добавляют соль в чай

Добавление щепотки соли в горячий чай практикуют в отдельных регионах Азии и Кавказа. Этот приём не делает напиток солёным в привычном понимании, а работает на уровне вкусового баланса. Соль усиливает глубину вкуса и смягчает излишнюю горечь, особенно заметную в крепко заваренном чёрном чае.

С научной точки зрения эффект объясняется взаимодействием ионов соли с танинами. Эти соединения отвечают за терпкость и сухость во рту. При минимальном количестве соли их воздействие на вкусовые рецепторы ослабевает, а чай становится более округлым и насыщенным.

Как правильно добавлять соль

Ключевой момент — дозировка. Речь идёт буквально о нескольких кристаллах соли, добавленных на кончике ножа. Такое количество не ощущается как солёность, но заметно влияет на вкусовое восприятие.

Избыток соли способен полностью нарушить баланс и сделать напиток плоским или неприятным. Поэтому экспериментировать стоит осторожно, начиная с минимальных доз и постепенно подбирая комфортный вариант.

С какими чаями метод работает лучше

Наиболее выраженный эффект наблюдается у чёрного чая с насыщенным вкусом и выраженной терпкостью. Именно в таких сортах соль помогает сгладить резкие ноты.

Некоторые зелёные чаи также выигрывают от этого приёма. Речь идёт о сортах с травяным или слегка морским профилем, где соль подчёркивает естественные оттенки, не нарушая структуру вкуса.

Соль, молоко и чайные традиции

В ряде культур солёный чай сочетают с молоком или сливками. Такой вариант придаёт напитку более плотную текстуру и отдалённо напоминает тибетский чай с маслом. Здесь соль используется не ради пользы, а как элемент вкусового равновесия.

В традиционных чайных ритуалах важен именно баланс: напиток должен бодрить, но не быть чрезмерно терпким или агрессивным для вкусовых рецепторов.

Безопасность и влияние на здоровье

Диетологи отмечают, что микродозы соли в чае не оказывают заметного влияния на артериальное давление. Важно лишь соблюдать умеренность и не превращать напиток в источник избыточного натрия.

Такой способ особенно интересен тем, кто сознательно отказывается от сахара. Соль усиливает вкусовое восприятие и частично компенсирует отсутствие сладости, не добавляя калорий.

Сравнение: чай с солью и чай с сахаром

Чай с сахаром смягчает вкус за счёт сладости, но может скрывать нюансы сорта. Соль работает иначе — она подчёркивает глубину и снижает горечь, не меняя ароматическую основу. В результате вкус остаётся "чистым", но более сбалансированным.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с чёрного чая средней крепости.

  2. Добавьте несколько кристаллов соли, не больше.

  3. Перемешайте и попробуйте напиток.

  4. При необходимости скорректируйте дозу.

  5. Экспериментируйте с разными сортами, но постепенно.

Популярные вопросы о чае с солью

Будет ли чай солёным?
Нет, при правильной дозировке солёность не ощущается.

Можно ли добавлять соль постоянно?
Да, если речь идёт о микродозах и нет медицинских противопоказаний.

Подходит ли метод для зелёного чая?
Да, для некоторых сортов с травяными нотами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
Упражнения на гибкость улучшает осанку при хронических нагрузках
Один день переедания не меняет вес кардинально — The Conversation
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Грязная ваза ускоряет увядание срезанных цветов — Ciceksel
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist
Прямохождение человека связывают со снижением солнечной нагрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.