Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков
Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина

Тофу перестаёт быть скучным: этот маринад делает его главным на ужине

Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары
Еда

Азиатская кухня ценится за умение сочетать мягкость, остроту и свежесть в одном вкусе. Именно на этом принципе построен кокосовый маринад с лемонграссом и чили — насыщенный, ароматный и при этом сбалансированный. Его легко приготовить дома, а результат подходит как для повседневных блюд, так и для особых ужинов. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Готовка пищи крупный план
Фото: https://unsplash.com by Vitor Monthay is licensed under Free
Готовка пищи крупный план

Чем кокосовый маринад отличается от привычных вариантов

Этот маринад нельзя назвать просто острым или сладким. Кокосовое молоко и сливки создают мягкую, обволакивающую текстуру, лемонграсс и лайм добавляют свежесть, а чили и паста карри отвечают за глубину и характер.

В отличие от классических маринадов на уксусе или вине, кокосовая основа не пересушивает продукт. Она хорошо подходит для мяса, рыбы, морепродуктов и растительных альтернатив, сохраняя сочность даже при интенсивной термической обработке.

Ингредиенты для кокосового маринада с лемонграссом и чили

Для приготовления понадобится набор продуктов, характерный для юго-восточной Азии:

  • кокосовое молоко высокой жирности — 200 мл;
  • кокосовые сливки или густая часть кокосового молока — 50 мл;
  • кокосовая стружка без сахара — 1 ст. ложка;
  • свежий лемонграсс — 2 стебля (нижняя часть);
  • корень имбиря — 3-4 см;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • свежий красный чили — 1-3 штуки;
  • паста красного карри — 1 ст. ложка;
  • сок лайма — 40 мл;
  • рыбный соус или светлый соевый соус — 1 ст. ложка;
  • коричневый или пальмовый сахар — 1 ст. ложка;
  • нейтральное растительное масло — 1 ст. ложка;
  • листья кафр-лайма — 2-3 штуки (по желанию);
  • свежая кинза — небольшой пучок.

Как приготовить кокосовый маринад шаг за шагом

Сначала подготовьте ароматическую основу. Кокосовую стружку слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка и отложите. Лемонграсс, имбирь, чеснок, чили и стебли кинзы измельчите в пасту с щепоткой соли — вручную или в блендере.

В отдельной миске соедините кокосовое молоко и сливки, добавьте пасту карри, рыбный соус и сахар. Перемешайте до полного растворения сахара. После этого вмешайте ароматическую пасту, сок лайма, масло, кокосовую стружку и порванные листья кафр-лайма.

На этом этапе важно попробовать маринад и сбалансировать вкус. При необходимости добавьте немного сахара, лайма или соуса — маринад должен быть одновременно мягким, свежим и острым.

Что и сколько мариновать

Кокосовый маринад универсален, но время выдержки играет ключевую роль.
Морепродукты и рыба требуют 15-30 минут.
Куриные бедра или голени — 2-4 часа.
Свинина — до 6 часов.
Тофу и грибы — 1-2 часа после удаления лишней влаги.

Мариновать следует только в холодильнике и в неметаллической посуде, чтобы сохранить вкус и безопасность продукта.

Как готовить блюда с этим маринадом

Маринад подходит для разных способов приготовления. На гриле он дает румяную корочку и яркий аромат. В духовке помогает сохранить сочность, особенно у курицы и рыбы. Для шашлычков и сатэ маринад можно использовать и в процессе жарки, слегка смазывая мясо или овощи.

Сравнение: кокосовый маринад и классические варианты

Маринады на уксусе или лимоне быстро размягчают волокна, но могут пересушивать продукт. Кокосовый маринад действует мягче, сохраняя текстуру и добавляя кремовую нотку. Он менее агрессивен, но более сложен по вкусу, особенно в сочетании с пряностями и травами.

Советы шаг за шагом для идеального результата

  1. Используйте кокосовое молоко без добавок.

  2. Не передерживайте рыбу и морепродукты.

  3. Регулируйте остроту количеством чили.

  4. Всегда пробуйте маринад перед использованием.

  5. Остатки маринада кипятите, если хотите подать его как соус.

Популярные вопросы о кокосовом маринаде

Можно ли заменить лайм лимоном?
Можно, но вкус будет менее тропическим и свежим.

Подойдет ли сушеный лемонграсс?
Да, но аромат будет слабее, чем у свежего.

Можно ли сделать веганскую версию?
Да, заменив рыбный соус соевым.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Древесная зола для роз содержит калий, фосфор, кальций и магний — Actualno
Нептун усиливает у Рыб финансовую рассеянность
После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Жирные молочные продукты поддерживают здоровье сосудов мозга — ученые
Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков
Алкоголь усиливает упадок настроения после праздников — психолог Мухина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.