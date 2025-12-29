Имитированная икра маскируется под деликатес: пользы не даёт, а реакцию организма предсказать сложно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой
Еда

Имитированная икра может выглядеть как "та самая" — с блеском, зерном и рыбным ароматом, — но полезной альтернативой натуральному продукту она не становится, предупреждает диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Завтрак
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
Завтрак

По её словам, такой продукт отличается по составу и может вызвать нежелательные реакции, особенно у людей с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергии. Основные риски связаны не с "икрой", а с добавками и рыбными компонентами в составе. Об этом Гончарова рассказала в беседе с MosTimes.

Чем имитированная икра отличается от натуральной

По словам специалиста, имитированная икра имеет с натуральной общие только внешний вид и рыбный запах. В остальном это отдельный пищевой продукт с другой технологией производства: оболочка формируется из желатина, а внутри находится начинка с рыбным ароматом и белковыми субстратами в коллоидном растворе.

"Имитированная икра это имитация натурального, высококачественного и очень полезного продукта — икры рыб. К натуральной икре имитированная икра не имеет никакого отношения, за исключением внешнего вида и рыбного запаха. Имитированная икра состоит из желатиновой оболочки и начинки, которая имеет рыбный запах и содержит белковые субстраты в специфическом коллоидном растворе", — пояснила диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

С точки зрения питания это означает, что ждать тех же свойств, которые обычно связывают с натуральной рыбной икрой, не стоит: продукт устроен иначе и решает другую задачу — скорее визуальную и вкусовую.

Что чаще всего входит в состав

Гончарова перечисляет компоненты, которые нередко встречаются в такой икре. Это желатин, белки и рыбный экстракт, а также целый набор технологических добавок, которые формируют вкус, текстуру и "эффект настоящей икры".

"Желатин, белки, рыбный экстракт, остальное — вкусовые отдушки, эмульгаторы, консерванты, имитирующие настоящую рыбную икру", — рассказала Анна Гончарова.

Именно состав, подчёркивает она, и определяет возможные риски: чем больше добавок и потенциальных аллергенов, тем выше вероятность индивидуальной реакции.

Какие реакции могут возникать и у кого риск выше

По словам диетолога, нежелательные эффекты чаще связаны с пищевой непереносимостью, аллергией и реакцией на добавки — красители, консерванты и эмульгаторы. Проявляться это может со стороны ЖКТ, включая дискомфорт в желудке и изжогу, а также другими симптомами пищевых расстройств.

"Возможны аллергические реакции, реакции пищевой непереносимости на компоненты рыбы, красители, консерванты, эмульгаторы, проявляющиеся болезнью в желудке, изжогой, другими явлениями пищевых расстройств. Пользы нет", — отметила Анна Гончарова.

В практическом смысле повышенное внимание к составу стоит проявить тем, у кого уже были реакции на рыбу и морепродукты, а также тем, кто чувствителен к пищевым добавкам или периодически сталкивается с изжогой и раздражением ЖКТ.

Имитированная икра может быть удобной "праздничной декорацией" для закусок, но рассматривать её как оздоровительный продукт не стоит — и именно поэтому разумнее выбирать её осознанно и учитывать возможную реакцию организма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
