Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс хочет продать два особняка за 550 млн рублей
Глава Центробанка Ирана уходит на фоне обвала риала
Более 1000 африканцев заговорят на русском благодаря инициативе из Новосибирска
Взрослым кошкам можно давать до 70 граммов сметаны в день
За столом не обсуждают болезни, политику и спорт – эксперт по этикету Николаева
Современная химическая завивка: пляжные волны держатся до 6 месяцев — iGlanc
С возрастом чувство праздника теряется из-за рутины – психолог Метелина
Китай запретил электронные дверные ручки в новых авто — Autoblog
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская

Этот крем вытесняет майонез и сливки: вот как приготовить лёгкий соус с сильным вкусом

Крем из феты готовится за 5 минут без термообработки — кулинары
Еда

Иногда достаточно одного простого соуса, чтобы привычные блюда заиграли по-новому. Крем из феты — это легкий, воздушный и выразительный по вкусу вариант, который подходит и для завтрака, и для ужина. Он готовится за считанные минуты и легко адаптируется под разные продукты и форматы подачи. Об этом сообщает Sousec.ru.

Приготовление соуса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приготовление соуса

Что такое крем из феты и чем он хорош

Крем из феты — это нежный сырный спред с бархатной текстурой и ярким, но сбалансированным вкусом. В нем сочетаются характерная солоноватость феты, мягкая кислинка греческого йогурта и свежие травяные нотки. Такой крем хорошо вписывается в современную кухню, где ценятся простые рецепты, быстрый результат и универсальность.

Он подходит тем, кто ищет альтернативу майонезу или тяжелым сливочным соусам. За счет йогурта и оливкового масла блюдо получается легче, а лимон и зелень делают вкус свежим и объемным.

Ингредиенты для крема из феты

Для приготовления понадобится базовый набор продуктов, которые легко найти в магазине:

  • сыр фета — 200 г (классический, в рассоле);
  • греческий йогурт — 150 г (натуральный, без добавок, жирность 5-10%);
  • оливковое масло extra virgin — 2-3 столовые ложки;
  • свежий укроп — небольшой пучок (около 15 г);
  • чеснок — 1 небольшой зубчик;
  • лимон — 1 штука (цедра и 1-2 чайные ложки сока);
  • свежемолотый черный перец — по вкусу;
  • мед — 0,5-1 чайная ложка (по желанию, для баланса вкуса).

Важно учитывать, что фета сама по себе соленая, поэтому дополнительную соль обычно не добавляют.

Как приготовить крем из феты

Процесс не требует сложной техники и подходит даже для начинающих.

  1. Достаньте фету из рассола и слегка обсушите бумажным полотенцем. Мелко нарежьте укроп. Снимите с лимона цедру, не задевая белый слой, и выжмите сок. Очистите чеснок.

  2. В чашу блендера выложите фету, добавьте йогурт, оливковое масло, зелень, лимонную цедру и сок, чеснок и черный перец. Если используете мед, добавьте его на этом этапе.

  3. Взбивайте массу 1-2 минуты до полностью гладкой и однородной текстуры. При необходимости остановитесь, соскребите массу со стенок чаши и взбейте еще раз.

  4. Оцените консистенцию. Если крем слишком густой, добавьте немного йогурта или чайную ложку холодной воды. Если жидкий — положите еще немного феты и снова взбейте.

  5. Попробуйте крем и при необходимости отрегулируйте вкус лимонным соком, перцем или каплей меда.

Готовый крем желательно убрать в холодильник минимум на 30 минут — за это время вкус станет более цельным.

Сравнение крема из феты с классическими соусами

В отличие от майонеза и сливочных соусов, крем из феты содержит меньше насыщенных жиров и не перегружает блюда. По текстуре он плотнее йогуртовых заправок, но легче сливочного сыра. Благодаря этому крем одинаково хорошо работает и как намазка, и как соус к мясу, рыбе или овощам.

Советы по использованию крема из феты

  1. Используйте его как намазку для тостов, лаваша или крекеров.

  2. Подавайте как соус к запеченной рыбе, мясу или фалафелю.

  3. Добавляйте ложку крема в овощные салаты или к томатному супу вместо сметаны.

Популярные вопросы о креме из феты

Можно ли заменить фету другим сыром?
Да, но вкус будет отличаться. Лучше всего подходят рассольные сыры с похожей текстурой.

Сколько хранится крем из феты?
В герметичном контейнере в холодильнике — до 3 суток.

Подходит ли крем для диетического питания?
В умеренных порциях — да, особенно если использовать йогурт средней жирности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Новости спорта
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Григорий Лепс хочет продать два особняка за 550 млн рублей
Глава Центробанка Ирана уходит на фоне обвала риала
Более 1000 африканцев заговорят на русском благодаря инициативе из Новосибирска
Взрослым кошкам можно давать до 70 граммов сметаны в день
За столом не обсуждают болезни, политику и спорт – эксперт по этикету Николаева
Крем из феты готовится за 5 минут без термообработки — кулинары
Гигантская медуза рожает живых детёнышей через рот
Развитие ИИ в разы увеличивает цены на электроэнергию
Современная химическая завивка: пляжные волны держатся до 6 месяцев — iGlanc
Открытые полки неудобны в быту из-за скопления пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.