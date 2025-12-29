Этот простой салат работает на сердце и сосуды — готовится быстрее, чем кажется

Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи

Привычные блюда могут стать заметно полезнее, если правильно подобрать ингредиенты и способ приготовления. Врач из Пензы рассказала о простом салате, который поддерживает работу сердца и сосудов. В его основе — морепродукты и свежие овощи, доступные в большинстве магазинов.

Фото: https://unsplash.com by Alyson McPhee is licensed under Free Готовка пищи крупный план

Почему кальмары полезны для сердца

Кальмары считаются ценным продуктом для рациона людей, которые заботятся о состоянии сердечно-сосудистой системы. Они содержат омега-3 жирные кислоты, а также калий и магний — элементы, напрямую влияющие на уровень артериального давления и работу сердечной мышцы. Регулярное присутствие таких продуктов в меню помогает снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживать эластичность сосудов.

"Салат с кальмарами полезен для сердца, так как кальмары богаты омега-3 жирными кислотами, калием и магнием, которые снижают холестерин и давление, улучшают работу сердечной мышцы и снижают риск инсультов", — отметила специалист.

Кроме того, кальмары легко усваиваются и хорошо подходят для людей, следящих за весом и уровнем сахара в крови.

Роль овощей и заправки

Овощная часть салата не менее важна. Свежий огурец, листовой салат и болгарский перец добавляют клетчатку, которая способствует нормализации обмена веществ и снижению нагрузки на сердце, пишет ИА "Пенза-Пресс". Маслины обеспечивают полезные жиры, а оливковое масло усиливает противовоспалительный эффект блюда.

Лимонный сок и чеснок выступают не только как вкусовые акценты, но и как источники природных антиоксидантов. Соевый соус рекомендуется использовать умеренно, чтобы не превышать допустимое количество соли в рационе.

Как приготовить салат шаг за шагом

Отварите или подготовьте кальмара, затем нарежьте его полосками. Нарежьте свежий огурец, болгарский перец и листья салата. Добавьте маслины и один мелко нарезанный зубчик чеснока. Введите две столовые ложки соевого соуса, чайную ложку лимонного сока и столовую ложку оливкового масла. Тщательно перемешайте ингредиенты в глубокой миске и подавайте сразу после приготовления.

Сравнение: кальмары и другие морепродукты

По сравнению с креветками и мидиями, кальмары содержат меньше жира и калорий, но при этом сохраняют высокий уровень микроэлементов. Рыба жирных сортов богаче омега-3, однако кальмары выигрывают за счет легкости приготовления и нейтрального вкуса, который хорошо сочетается с овощами и растительными маслами.

Популярные вопросы о салате для сердца

Как выбрать кальмары для салата?

Лучше отдавать предпочтение свежим или замороженным продуктам без глазури и добавок.

Сколько раз в неделю можно есть такой салат?

В умеренных порциях блюдо можно включать в меню 2-3 раза в неделю.

Можно ли заменить соевый соус?

Да, его можно заменить легкой заправкой на основе лимонного сока и оливкового масла.